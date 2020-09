2 settembre 2020 8:48

Occhio, non ci credo

CHI PAGA ADUC

percepisce ed è contraria ai finanziamenti pubblici (anche il 5 per mille)

La sua forza sono iscrizioni e contributi donati da chi la ritiene utile l’associazione non(anche il 5 per mille)

DONA ORA

Ci sono buone probabilità che quando esci di casa oggi ti metti una mascherina per il viso che nasconde la tua bocca. Tali coperture possono influenzare la nostra capacità di comunicare e forniscono una sfida particolare a coloro che hanno bisogno di vedere le labbra per capire i discorsi.Ma che dire degli occhi che rimangono scoperti?Non sono sicuro delle "anime", ma è molto chiaro che gli occhi possono fornire una grande quantità di informazioni.È per questo che i giocatori di poker a volte indossano occhiali scuri a causa della paura di dare via un "tell", un piccolo indizio quasi impercettibile agli altri giocatori che hanno una buona mano, o stanno bluffando. Questa potrebbe essere saggezza comune, ma c'è anche qualche scienza che la supporta.Le nostre emozioni sono come comprendiamo gli altri e come ci capiscono. E la ricerca ha scoperto che è possibile interpretare le emozioni delle persone analizzando i loro occhi. Nel 2017, i ricercatori della Cornell University hanno mostrato ai volontari immagini di occhi che esprimevano emozioni diverse: tristezza, disgusto, rabbia, gioia, sorpresa o paura.I partecipanti sono stati in grado di valutare costantemente quanto bene le diverse parole che descrivono gli stati mentali corrispondessero all'"espressione dell'occhio". I ricercatori hanno concluso che gli occhi forniscono una visione interpersonale essenziale e che i diversi aspetti degli occhi (come quanto sono aperti o quanto è inclinata la fronte) forniscono informazioni sui diversi stati mentali.Sappiamo che gli esseri umani sono eccezionalmente sensibili a piccolissimi cambiamenti nella direzione dello sguardo. Quando cerchi di giudicare in quale direzione qualcuno sta guardando, attiva in modo significativo la tua amigdala, una parte del cervello che sappiamo da tempo essere associata alle emozioni. Questo mostra che esiste un legame tra emozione e occhi a livello neurologico.Sappiamo che l'amigdala è rilevante in tutte le cose che hanno a che fare con l'emozione, ed è meglio conosciuta per il suo ruolo nella paura e la sua mediazione della risposta "lotta o fuga". Ulteriori ricerche hanno dimostrato che l'amigdala è attiva anche quando monitoriamo la scena per eventi in cui una persona può guardare nella nostra direzione o cambiare la direzione dello sguardo.Ciò potrebbe indicare l'importanza degli occhi nel trovare un compagno, nell'esprimere interesse per gli altri o forse, al contrario, nell'identificare le minacce degli altri. In breve, siamo cablati per estrarre informazioni dagli occhi - informazioni che possono aiutarci a valutare le emozioni di coloro che ci circondano e quindi permetterci di interagire in modo più efficace con loro.Sappiamo che l'ossitocina, un ormone prodotto naturalmente, è importante nelle interazioni sociali e che può essere importante nel modo in cui percepiamo i volti di chi ci circonda. I ricercatori hanno scoperto che, quando vengono mostrate immagini di volti, le persone a cui viene somministrata ossitocina trascorrono più tempo a guardare gli occhi rispetto a quelle a cui è stato somministrato un placebo. Poiché l'ossitocina è un fattore nelle interazioni sociali, questa scoperta suggerisce che gli occhi sono molto importanti nel modo in cui comprendiamo il nostro impegno e interazione con coloro che ci circondano. Quelli con livelli elevati di ossitocina sembrano cercare gli occhi per aiutarli a interagire meglio socialmente con gli altri.tra noi, ci sono anche alcune ricerche che suggeriscono che quando i cani e i loro proprietari si guardano negli occhi, i livelli di ossitocina aumentano sia negli esseri umani che negli animali domestici, suggerendo un aumento del legame sociale. Questo sembra accadere solo con i cani addomesticati con i quali uno stretto legame sociale è importante per i proprietari e i loro animali, i risultati non si mostrano con i lupi.Ci sono, tuttavia,C'è un mito piuttosto appiccicoso che deriva dalla cosiddetta "programmazione neurolinguistica" (PNL), l'approccio spesso favorito da coloro che amano sostenere che puoi usare la psicologia per ottenere un vantaggio sugli altri.La teoria dice che se qualcuno guarda in alto e a destra quando sta parlando, allora in qualche modo indica che sta mentendo. Ma quando i ricercatori hanno filmato un gruppo di persone che raccontavano storie vere e false, e poi hanno chiesto a un altro gruppo di cercare di individuare le bugie guardando gli occhi degli oratori, non hanno trovato alcuna prova di un legame tra la menzogna e i movimenti degli occhi.Se vuoi sapere cosa prova qualcuno quando i rivestimenti per il viso sono la norma, gli occhi potrebbero avere la risposta che stai cercando. Possiamo sicuramente dire se le persone sorridono guardandoli negli occhi, e un sorriso è così molto importante, ora più che mai.(Articolo di Nigel Holt -Professor of Psychology, Aberystwyth University – pubblicato su The Conversation del 01/09/2020)