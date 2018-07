24 luglio 2018 7:02

introducendo la sigaretta elettronica tramite il “sopravvitto”

Chiediamo perciò

Le carceri italiane tornano a essere gravemente sovraffollate, e la prima emergenza da affrontare è quella sanitaria. Un detenuto su due, secondo le rilevazioni della Agenzia Sanitaria della Regione Toscana, soffre di almeno una patologia; tra le affezioni più diffuse i disturbi psichici e subito a ruota quelle dovute al fumo di tabacco, attivamente consumato o passivamente subito.Il consumo di sigarette, per esempio, può essere combattuto(l’acquisto di beni di consumo in carcere). Il DAP (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria) ha autorizzato la e-cig negli istituti penitenziari già nel dicembre 2016. Da allora però nulla si è fatto.alla Regione Toscana, al Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, e alle direzioni del carcere di Sollicciano e del Gozzini (Solliccianino) di considerare la possibilità di attivare un progetto pilota che per promuovere l’uso della sigaretta elettronica al posto delle sigarette nelle carceri fiorentine. Per parte nostra, ci rendiamo disponibili a illustrare le esperienze già fatte in altri Paesi con buoni risultati (1)1 – qui un nostro precedente articolo in merito * Massimo Lensi è fondatore dell'associazione "Progetto Firenze"