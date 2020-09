17 settembre 2020 15:27

condotta di Sky un "comportamento iniquo e di abuso del diritto"

SKY ha oggettivamente ed intenzionalmente approfittato della propria posizione di favore, e ciò integra, ad avviso del Collegio, un abuso del diritto

Una multa di 7 milioni a fronte di maggiori introiti – derivanti dalle condotte illegittime – prudenzialmente stimati in difetto dal Tribunale in 29 milioni di euro

i consumatori tifosi hanno pagato – almeno – 8,7 milioni di euro che devono essere restituiti.

Aduc ha patrocinato un caso pilota al Corecom Toscana.

Cosa possono fare i consumatori?

Il Tar Lazio ha confermato la sanzione di 7 milioni di euro per, così falsando le scelte sia dei nuovi clienti che di chi era già abbonato Questi gli, sintetizzati nella sentenza e puntualmente demoliti dal Tribunale:qualsiasi: essendo molto informato sul calcio non poteva non sapere che Sky aveva ottenuto i diritti per la trasmissione in diretta solo per 7 partite di campionato su 10;- letelevisive scelte da Sky sono "emozionali" e tipicamente brevi,che l'abbonato non avrebbe visto tutte le partite ma solo 7, e se pure il messaggio pubblicitario era, il consumatore non poteva da ciò dedurre che avrebbe visto tutte le partite (come era avvenuto fino al campionato precedente): colpa dell'che- ilper restituire gli "sconti già fruiti" (non menziona però le penali per il recesso prospettate ai consumatori dai call center Sky).Ilreplica ad ogni singolo argomento di difesa prospettato da Sky – consapevole che la sentenza sarà molto probabilmente impugnata innanzi al Consiglio di Stato - e" [...] laal pacchetto per la stagione calcistica 2018/19, nonostante il significativo ridimensionamento dei contenuti originariamente prescelti”, comportamento che. In effetti tale contestazione ha ad oggetto una condotta a carattere omissivo, che nel caso di specie può effettivamente qualificarsi quale pratica commerciale aggressiva. E’ di tutta evidenza che i consumatori non avevano un reale interesse ad esercitare il recesso, poiché ciò avrebbe impedito loro di vedere in diretta le partite di Serie A i cui diritti erano stati aggiudicati a SKY per il triennio 2018/2021, partite alle quali non risulta che potessero/possano avere accesso i consumatori abbonati solo a DAZN, neppure tramite “tickets SKY” venduti da DAZN. In questo contesto,. Tenuto conto di ciò, è chiaro che. Non concedendo una riduzione sul canone di abbonamento,, di cui disponeva SKY, di modificare unilateralmente il contenuto del Pacchetto Calcio - proprio perché".Fra le altre doglianze,, equivalente alloUn buon affare, non c'è che dire. Sempre stando alle stime del TribunaleCiascun abbonato ha pagato euro 238,80 per il pacchetto Sky Calcio della stagione 2018/2019 ma ha potuto vedere solo 7 partite su 10 per ogni giornata di campionato.Troppo pochi per motivare un consumatore a fare causa davanti al giudice di pace (il solo contributo unificato costa 43 euro), con il rischio però che – se vince – la controparte potrebbe fare appello in Tribunale, e il consumatore non potrebbe più fare a meno di un avvocato, quindi il rapporto costo/benefici salterebbe.Certo, in alternativa può rivolgersi al Corecom, prima con un tentativo di conciliazione e poi per chiedere la definizione della controversia. Ma i tempi di decisione sono decisamente lunghi, occorre armarsi di pazienza. Ad esempio, proprio per la restituzione del 30% dell'abbonamento Sky Calcio e per la corresponsione di un indennizzo economico,Ad oggi però nonostante l'istanza di tentativo obbligatorio di conciliazione ad ottobre 2018 (chiuso senza successo perchè Sky non ha nemmeno partecipato) e la richiesta di definizione della controversia, depositata a febbraio del 2019, siamo ancora in attesa del provvedimento definitivo. Le richieste di definizione dei provvedimenti sono molte (perchè tante sono le scorrettezze dei gestori), il personale poco e i Corecom non riescono a smaltire il lavoro.Possono richiedere il rimborso di quanto pagato illegittimamente e il pagamento da parte di Sky di un indennizzo economico per erogazione parziale dei servizi: abbiamo predisposto un modello di raccomandata AR (o PEC) di messa in mora che i consumatori possono compilare con i propri dati inviare a Sky per chiedere restituzioni e indennizzi.In caso di risposta negativa o di mancata risposta, si può attivare – gratuitamente – il tentativo di conciliazione davanti al Corecom della propria regione, chiedendo – nel caso in cui Sky non abbia risposto – anche la corresponsione di un indennizzo per mancata risposta al reclamo.Se anche il tentativo di conciliazione fallisse, il consumatore potrà chiedere – sempre gratuitamente – al Corecom di definire la controversia condannando Sky a restituire le somme indebitamente riscosse per i servizi non usufruiti nella misura del 30% dell'importo corrisposto per il pacchetto Sky Calcio e a pagare gli indennizzi previsti dalla legge (con i tempi biblici di cui abbiamo scritto sopra) oppure avviare una azione giudiziaria davanti al giudice di pace , senza necessità di essere assistiti da un avvocato.Sempre che Sky - con lungimirante mossa di marketing - non paghi spontaneamente...