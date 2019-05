8 maggio 2019 9:33

giovedì 23 maggio, alle ore 9,30

ha fissato la camera di consiglio per il giudizio cautelare sul ricorso contro le “zone rosse” di Firenze.

Aduc ha motivato la sua iniziativa a difesa della democrazia e dei diritti di libertà individuali che sarebbero stati lesi da questo provvedimento

Per sostenere le ragioni e le alte spese di contributo unificato per adire il tribunale regionale amministrativo, 650 euro,

Al momento,

Nella foto: il prefetto di Firenze, Laura Lega; il ministro dell'Interno, Matteo Salvini; il Sindaco di Firenze, Dario Nardella

Il prossimo 23 maggio, il Tar della Toscana, giovedì 23 maggio, alle ore 9,30, ha fissato la camera di consiglio per il giudizio cautelare sul ricorso contro le "zone rosse" di Firenze. In quella sede, in attesa del giudizio vero e proprio, Aduc ha motivato la sua iniziativa a difesa della democrazia e dei diritti di libertà individuali che sarebbero stati lesi da questo provvedimento. Per sostenere le ragioni e le alte spese di contributo unificato per adire il tribunale regionale amministrativo, 650 euro, Lo scorso 2 maggio, l'Aduc aveva deciso di promuovere e finanziare l'iniziativa di un pool di legali che aveva impugnato una ordinanza/provvedimento di pubblica sicurezza emessa dal Prefetto di Firenze lo scorso 9 aprile. Si tratta degli avvocati Cino Benelli, Adriano Saldarelli e Fabio Clauser (questi ultimi due consulenti Aduc) per conto di un loro cliente sottomesso ai divieti di questa ordinanza. sostenendo che essere denunciati non è un comportamento, è un fatto. Un fatto che non dipende dal denunciato e che in uno Stato di diritto deve essere considerato neutro, fino a che non si giunga ad una condanna definitiva (giusto per avere un'idea: anche chi è stato assolto con formula piena è stato denunciato. Anche chi è stato accusato falsamente è stato denunciato). Ricordiamo che l'ordinanza prefettizia di Firenze è stata lodata dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, come modello da esportare in altre città. Aduc (che è un'associazione no-profit che rifiuta ogni forma di finanziamento pubblico) ha lanciato una sottoscrizione pubblica, invitando associazioni e cittadini a contribuire ed a costituirsi "ad adiuvandum" (1) davanti al Tar. Al momento, oltre ad alcuni contributi individuali, abbiamo registrato il contributo economico dell'associazione "Progetto Firenze" (50 euro) (2), e quello dell'associazione "+Europa" (100 euro), e l'impegno da parte di un'altra associazione, sia in termini economici che per entrare a far parte del giudizio. Nella foto: il prefetto di Firenze, Laura Lega; il ministro dell'Interno, Matteo Salvini; il Sindaco di Firenze, Dario Nardella (1) ad adiuvandum: Espressione che definisce un intervento nel processo civile da parte di chi è interessato e parte in causa per sostenere le ragioni di una delle parti del giudizio.