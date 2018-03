28 marzo 2018 18:11

Fin qui i comunicati. Ora vediamo la realtà.

I "clienti vittoriosi" devono pertanto pagare tutto

Il business legale originatosi dalle ceneri delle due ex banche popolari venete è per forza di cose molto ampio. Insieme a tanti avvocati che lavorano in maniera accurata e corretta, ci sono non pochi legali che si sono fatti -diciamo- "prendere la mano".A proposito delle, ad esempio, non passa quasi settimana in cui non si registrino "clamorosi successi" di questo o quell'avvocato e di questa o quella associazione di consumatori. Leggiamo di "vittorie lampo" in pochi mesi, di sentenze che costituiscono "pietre miliari", e via dicendo.La realtà è che, per rilevare l'attività dei due gruppi bancari veneti,. E tanto hanno disposto il Decreto Legge 99 del 25 giugno 2017 (poi convertito con modificazioni dalla Legge 121 del 31 luglio 2017) e i contratti di cessioni azienda stipulati il giorno successivo.La questione è ancora aperta perché ci sono pronunciamenti contrari, sebbene solo di primo grado, maLe sentenze che sancisconoSpese che toccherebbero alla banca soccombente in giudizio ma che, essendo questa in liquidazione coatta, sono a carico della controparte in causa. Non finisce qui:per poi esigere il rimborso della banca insinuandosi al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa, procedura da cui non incasseranno un centesimo. Anzi,Tutte cose che gli "avvocati vittoriosi contro le banche", nel pubblicizzare i loro "clamorosi successi", le loro "vittorie lampo" e via dicendo, tengono ben nascoste.