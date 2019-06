27 giugno 2019 12:09

La University of Maryland School of Pharmacy (UMSOP) sta accettando le domande per le iscrizioni al il primo corso di laurea in Usa dedicato allo studio della cannabis medica. Il nuovo Master of Science (MS) della scuola in Cannabis Science and Therapeutics è un programma di due anni progettato per "fornire agli studenti le conoscenze e le competenze necessarie per supportare i pazienti e l'industria della cannabis medica, aggiungere alla ricerca esistente sul campo e sviluppare una politica della cannabis medica ben informata"."La MS in Medical Cannabis Science and Therapeutics è un programma incredibilmente unico", ha detto in una nota la dott.ssa Leah Sera, specialista in farmacia e diretttrice del programma. "I docenti della Scuola di Farmacia che conducono i corsi per il programma sono esperti in scienze sia di base che cliniche legate allo studio dei farmaci, e operano per rendere i corsi sia interessanti che accessibili a tutti gli studenti".Il nuovo programma è rivolto a una vasta gamma di persone alla ricerca di informazioni sulla cannabis medica, compresi gli operatori sanitari, i coltivatori di cannabis, i proprietari di dispensari, gli scienziati, i ricercatori o i responsabili delle politiche. Gran parte del programma di studi per il programma consisterà in corsi online, ma gli studenti dovranno anche partecipare a un simposio con presenza fisica una volta ogni semestre, dove possono incontrarsi e interagire con i professionisti del settore.Gli studenti non saranno tenuti a redigere una tesi, ma devono completare i corsi con seminari di esperti, studi di casi specifici e discussioni. Il corso istruirà gli studenti sulla scienza di base, sull'uso clinico e medico e sui potenziali effetti collaterali della cannabis. Gli studenti studieranno inoltre il sistema delle leggi e delle politiche federali e statali in materia di marijuana medica."Gli studenti che completano il nostro programma avranno un vantaggio competitivo senza precedenti per perseguire o migliorare la propria carriera nel settore della cannabis medica", ha detto il dottor Sera. "Queste persone saranno ben preparate per supportare i pazienti e l'industria della cannabis medica con le conoscenze e le competenze acquisite dai loro corsi. Saranno anche in grado di aggiungere conoscenze e pratiche alla ricerca clinica e scientifica sulla cannabis medica nonché contribuire alle politiche in materia".Ci sono un certo numero di college non accreditati che offrono corsi sulla cannabis, così come alcuni college accreditati che offrono corsi individuali, ma il nuovo programma dell'UMSOP è il primo di laurea completamente accreditato sull'argomento. L'Università del Maryland ha tentato di lanciare corsi di formazione in marijuana medica su piccola scala nel 2017, ma queste lezioni sono state annullate all'ultimo minuto dopo essersi consultati col Procuratore generale dello Stato.L'UMSOP accetterà le domande per il programma MS per la marijuana medica fino al 15 agosto. Le lezioni inizieranno il 26 agosto presso le università di Shady Grove a Rockville, nel Maryland.(articolo di Chris Moore pubblicato sulla rivista Merry Jane del 26/06/2019)