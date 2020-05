29 maggio 2020 14:26

Quali lavoratori ne hanno diritto :

Il primo passo: la richiesta

La

richiesta della cassa integrazione per l’emergenza Covid-19 è fatta dal datore di lavoro

Il secondo passo: il lavoratore chiede alla banca

marzo

Il terzo passo : intervento della banca

allo scadere dei sette mesi il lavoratore dovrà restituire i soldi alla banca entro 30 giorni.

e

l’apertura del conto corrente e l’uso dell’apertura di credito, in alcuni casi, hanno un costo per il lavoratore.

CHI PAGA ADUC

percepisce ed è contraria ai finanziamenti pubblici (anche il 5 per mille)

La sua forza sono iscrizioni e contributi donati da chi la ritiene utile l’associazione non(anche il 5 per mille)

DONA ORA