Articolo di Annapaola Laldi

4 febbraio 2020 10:48

Quando trovo una riflessione su un argomento che mi sta a cuore scritta da qualcuno che si è espresso molto meglio di quanto avrei saputo fare io, sono ben lieta di dare spazio a questa voce.Oggi, volentieri dò spazio a, che è docente di Scienza politica alla “Sapienza” di Roma, e che, per la “Federazione delle Chiese evangeliche in Italia” (FCEI), è coordinatore del progetto “Mediterranean Hope” e della “Commissione studi dialogo e integrazione”.L’articolo, che riporto in forma integrale, è comparso su NEV (Notiziario Evangelico), n. 4/2020 del 29 gennaio 2020Ringrazio NEV per il permesso accordato alla sua riproposizione in questa rubrica.Ci risulta difficile ma forse dobbiamo prendere atto che nell’azione dei moderni partiti post-ideologici l’etica della verità e la misura dei gesti e delle parole non sono più una virtù. In sprezzo dell’etica repubblicana di Kant e della tolleranza di Locke, ormai vince il famoso assunto del “fine” della costruzione del consenso elettorale che giustifica i “mezzi” per conquistarlo, secondo la nota formula di Niccolò Machiavelli. Lo stesso per il quale il vero e il migliore capo politico non ha intrinseche doti etiche – pericolosissime perché possono indurre a debolezze letali nell’esercizio del potere – ma le qualità congiunte della forza e dell’astuzia. Leone e volpe, quello capace di azzannare, questa di capire quando è più conveniente fuggire; quello dotato di una forza rude, questa astuta e capace di preparare delle trappole per il nemico. Siamo così pronti a estendere anche alla politica quella brutta affermazione per cui “in guerra come in amore tutto è permesso”.ma questa sembra essere la tendenza. Oggi si può. Si può scrivere Juden hier sulla porta di casa del nostro vicino ebreo (o ritenuto tale); si può citofonare a un ragazzo tunisino e chiedergli se spaccia droga; si può concedere la cittadinanza a una sopravvissuta della Shoah e, pochi giorni dopo, intestare una via a un teorico della superiorità della razza ariana che ha combattuto con i nazisti; si può salire su una ruspa e distruggere, ghignando a favore di telecamere, un campo rom. Ma si può anche mentire affermando che i profughi in accoglienza in Italia ricevono 35 euro al giorno cash; si può anche annunciare una svolta politica in materia immigratoria che “irregolarizza” decine di migliaia di persone utilizzando un’espressione sintetica e dozzinale come «È finita la pacchia»; si può titolare che i musulmani sono “bastardi” o gridare “negro di m.” negli stadi senza che questo produca fatti di rilievo. Si può. Come si può dialogare con i neofascisti borchiati di Casa Pound, ragazzi forse un po’ esagitati ma comunque utili a tenere alto il morale nelle situazioni difficili. Si possono anche fare valutazioni da caserma in pieno stile anni ’50 sul fisico della cancelliera Angela Merkel; volendo, si può anche buttare orina di maiale negli spazi dedicati alla costruzione di moschee. “Buonista” è un efficace insulto a chiunque si impegni in azioni di solidarietà, pericolosa falla di un sistema che predica individualismo e sovranismo., ma dopo la fine delle appartenenze ideologiche che comunque imponevano una misura e uno stile di comunicazione – pensiamo a De Mita o a La Malfa, a Zanone o a Berlinguer – ogni limite è stato abbattuto nel nome dell’incisività della comunicazione e ogni comportamento, boutade, sciocchezza, millanteria o menzogna sono sostanzialmente concessi e considerati una variabile della comunicazione politica. Tanto più se “bucano” e raccolgono follower che replicano con emoticon infantilmente semplificati: un battimano, un cuoricino, un dito alzato. Per qualcuno è democrazia virtuale. A noi pare una epocale regressione comunicativa che però finisce per incidere sulla qualità dell’azione e della proposta politica.Se può essere una buona notizia, in questa débacle dell’etica della comunicazione politica non siamo soli. Anni fa, uno degli intellettuali più brillanti degli Stati Uniti, l’afroamericano docente a Yale Stephen Carter, scrisse un prezioso libro intitolato Civility, nel quale denunciava la trivializzazione del linguaggio e dello stile politico. La tesi di fondo è che il linguaggio e lo stile non sono accessori della politica ma ne costituiscono elementi portanti, e pertanto trivializzare il linguaggio politico equivale a trivializzare le politica. «La nostra civiltà nei riguardi degli altri – afferma – non dipende se ci piacciano o meno». «La civiltà richiede che noi ci sacrifichiamo anche per l’estraneo, non solo per coloro che conosciamo». «La civiltà ha due aspetti: la generosità, anche se ha un prezzo. E la fiducia, anche se è rischiosa». «La civiltà non impone solo dei doveri negativi come quello di non ferire. Ma anche quello affermativo di fare il bene». Il libro fu scritto più di venti anni fa e oggi alla Casa Bianca c’è un politico come Donald Trump che di civility mostra averne ben poca. Anzi, gli Stati Uniti della nuova Destra repubblicana degli affaristi come Trump e dei predicatori fondamentalisti più radicali, a cui si ispirano il vicepresidente Mike Pence o il segretario di Stato Mike Pompeo, sono stati il laboratorio che ha affinato il concetto stesso di fake news.Mal comune non può e non deve essere mezzo gaudio. Ma se una lezione possiamo ricavare da questa vicenda è che un certo modo di fare comunicazione e quindi politica ha avvelenato i pozzi della verità della coesione sociale e della civiltà etica e giuridica. Una politica davvero “nuova” e “altra” non può partire che da linguaggi nuovi e altri rispetto a quelli che ci assordano e ci feriscono ogni giorno".