11 ottobre 2020 14:14

la necessità del ricorso all’interruzione della gravidanza

non viene applicata per la sua condizionata interpretazione:

il diritto del medico all’obiezione di coscienza viene garantito a discapito del diritto della donna a praticare l’aborto.

Ora che l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha autorizzato le minorenni ad usare una pillola di “contraccezione d’emergenza”, che se presa entro 5 giorni da un rapporto sessuale a rischio induce le mestruazioni ed evita la formazione del feto (1), il nostro Paese, a livello normativo, si colloca in buona posizione per quanto riguarda la contraccezione. Ricordiamo che anche la pillola contraccettiva può essere utilizzata dalle minorenni.Non solo perché per esempio, ci sono ancora persone contrarie alla contraccezione ( qualcuno la chiama ancora metodo nazista… ), ma perché,- scolastica e non solo -Le strutture predisposte all’informazione sono limitate e, talvolta, gestite da persone che fanno di tutto per scoraggiare l’uso di qualunque dispositivo abbia a che fare con la contraccezione.Oltre la contraccezione, quando questa non c’è, si presenta. Che in Italia, nonostante ci sia una legge, la stessaSono infatti non poche le zone della nostra Penisola dove, oppure ci sono liste di attesa che portano anche a far venire meno la possibilità di pratica l’interruzione di gravidanza perché si va oltre il periodo consentito per praticarlo (90 giorni dalla gestazione). In Italia, 7 ginecologi che operano negli ospedali su 10 sono obiettori . La percentuale di obiezione supera l’80% in ben sette regioni, arrivando al 96,9% in Basilicata , senza contare gli anestesisti (48.8%) e il personale non medico (44%). Per capire meglio : in Germania gli obiettori sono il 6%, in Francia il 3% mentre in Svezia e in Finlandia non esistono nemmeno.Uno degli slogan che spesso si sentono da parte di chi difende il diritto all’aborto è “la 194 [ndr: il n. della legge] non si tocca”.(medici, e sanitari più in generale)Altrimenti è una legge che non ha senso, venendo a mancare il principio base della sua applicazione: la fruizione da parte dei soggetti interessati.Se quindi oggi abbiamo l’estensione del diritto alla contraccezione d’emergenza per tutte quelle donne che potrebbero averne bisogno, perché non ci deve essere altrettanto diritto per quando, in qualche modo, questa contraccezione viene meno?1 – molti, semplificando, la chiamano pillola abortiva, ma non lo è e, soprattutto, non va confusa con la RU496, questa sì vera e propria pillola abortiva. Qui la notizia