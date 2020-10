20 ottobre 2020 15:14

Crediamo siano stati due elementi:

Alla luce di questi dati una conseguenza è certa:

gli europei, e gli italiani, stanno molto imparando dalla situazione pandemica (sanitaria, umana, sociale ed economica). Consapevolezza!!!

Una osservazione finale:

NOTA

Consapevolezza!! E questo che emerge dai dati di un sondaggio dei primi di ottobre dell’Unione europea su come i suoi cittadini percepiscono l’attuale situazione e le prospettive.Quello che più colpisce è che quasi otto intervistati su dieci (77%, in Italia l’81%) ha sostenuto chel'Unione dovrebbe fornire fondi ai Paesi membri solo a condizione che il governo nazionale rispetti lo stato di diritto e i principi democratici.In alcuni Paesi, tra cui l’Italia, sembrava così dopo le ultime elezioni europee. Ma poi, nella conta generale e nelle rappresentanze istituzionali, tra numeri con precisi punti di riferimento (Germania e Francia soprattutto) e quelli che dicono di aver cambiato idea (1),(la Commissione a guida Ursula von der Leyen)Nella nuova formazione del Parlamento dopo le ultime elezioni l’Italia non aveva dato un gran contributo in merito, visto che nella Penisola i nazionalisti avevano avuto un certo seguito. Ma evidentemente c’è stato qualcosa tra le ultime elezioni e questo sondaggio che ha fatto modificare a non pochi le loro opinioni: l’81% di cui abbiamo scritto è significativo.- il, e il solo manifestarsi come contestatori fini a se stessi, della rappresentanza italiana nazionalista (su cui ha influito anche il cambio di politica del M5S);- ilè lain corso. Contesto in cui i nazionalisti italiani hanno dato pochi contributi (con l’esclusione del Veneto del presidente Luca Zaia e con il determinante flop della Lombardia di Attilio Fontana) alla gestione e alle idee per l’emergenza.Occorre comunque prendere in buona considerazione cheE alcuni apparenti ripensamenti di alcuni nazionalisti italiani ci spiegano che qualcosa è in via di modifica (per scelta opportunistica o meno, in questo contesto, ci interessa poco).Siamo più maturi, più attenti, osservatori dei risultati e dei discorsi che non si basano solo sulla “pancia” e sull’affezione alla propria ideologia/schieramento.Dispiace che in questa osservazione non ci siano gli amici britannici e, alla luce del dopo, visto il comportamento del loro governo, forse è stato un bene per noi europei/europeisti (2).Ci conforta che in queste percentuali(Ungheria e Polonia). E quelli che pernon guardano in faccia a nessuno (Olanda e Irlanda).Traiamone tutti lezione ed indirizzo.1 - in Italia il M5S2 – ovviamente ci auguriamo che il governo che sta traghettando il Regno Unito verso il mare aperto, abbia un rigurgito di buon senso o breve vita. Sperando che chi lo seguirà sia in grado di rimediare ai danni dell’attuale Esecutivo.