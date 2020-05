24 maggio 2020 17:41

La crisi del coronavirus ha colpito anche l'economia del traffico di droga in Messico, dove la riduzione degli spazi di approvvigionamento e l'interruzione delle catene hanno portato i cartelli a diversificare le loro operazioni, esacerbando la violenza nel Paese.Ciò si riflette sul calo annuale del 24,61% nel primo periodo di quattro mesi del 2020 di reati contro la salute, reati federali che coinvolgono, tra l'altro, produzione, trasporti, traffico, commercio, possesso e fornitura di droghe.Da gennaio ad aprile, 12.544 di questi reati sono stati registrati, rispetto ai 16.639 dello stesso periodo dell'anno precedente, rivela un'analisi aggiornata a questa settimana del Segretariato esecutivo del Sistema nazionale di sicurezza pubblica (SESNSP).Questo aprile, il secondo mese della pandemia COVID-19 in Messico, sono stati segnalati 2.364 di questi reati, il 33,5% in meno rispetto a marzo e il 37,67% in meno rispetto ad aprile 2019.Un altro esempio dell'effetto è la riduzione dei sequestri nei luoghi sotto il controllo dell'Ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere degli Stati Uniti."Chiaramente, la domanda è diminuita perché molti dei suoi luoghi di spaccio sono ristoranti, bar e tutto questo è chiuso", dice Vidal Romero, direttore del Center for Studies on Security on Intelligence and Governance (CESIG) dell'Autonomous Technological Institute of Messico (ITAM).Un altro esempio dell'impatto è la riduzione dei sequestri nei punti di controllo dell'Ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere (CBP) degli Stati Uniti.Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, nel primo periodo di quattro mesi del 2020, la quantità di marijuana confiscata in questi punti segnalata dal CBP è diminuita del 18,71%, quella della cocaina del 30,85% e quella dell'eroina del 33,33%.Il direttore del CESIG attribuisce il fenomeno a un possibile calo della domanda negli Stati Uniti piuttosto che alla restrizione dei viaggi non essenziali al confine tra i due Paesi, concordata dal 21 marzo al 22 giugno dalla pandemia."Il confine è chiuso per i cittadini a piedi, per coloro che vogliono attraversare gli Stati Uniti, ma la droga non passa attraverso quei luoghi, la droga viene fatta passare attraverso tunnel, da aerei leggeri, da barche. Quei passaggi non sono mai stati chiusi".Nonostante quetsa situazione, il Messico ha registrato 3.000 omicidi a marzo, il mese più violento della presidenza di Andrés Manuel López Obrador, entrato in carica a dicembre 2018.Sebbene il governo abbia ipotizzato una riduzione mensile dell'1,66% di questi reati in aprile, con 2.950, l'organizzazione Semáforo Delictivo ricorda che marzo ha un giorno in più, quindi la media giornaliera in aprile è stata di 98,33 rispetto ai 96,77 di marzo.Questi omicidi sono "principalmente regolamenti di conti tra bande", afferma Romero.I cartelli sono ora "aziende molto grandi, con molti impiegati" che, data la scarsa domanda, approfittano della pandemia per riprendersi alcuni territori, commenta il professore ITAM."Quello che è successo in Messico dagli ultimi anni è che queste organizzazioni si sono diversificate, con non sono traffico e produzione di stupefacenti, ma si sono diversificate su questioni come l'estorsione e il rapimento", afferma.Mentre nel 2006, all'inizio della "guerra alla droga", c'erano tre conflitti attivi tra i cartelli della droga, nel 2018 ce n’erano 18, secondo l'Istituto per l'economia e la pace (IEP).Vista la diminuzione delle importazioni di precursori chimici dalla Cina e la chiusura degli spazi di distribuzione, le bande si sono rivolte all'estorsione e al furto di passeggeri su mezzi di trasporto, afferma Gerardo Rodríguez, professore di sicurezza nazionale all'Università delle Americhe Puebla ( UDLAP).Sei aziende su 10 segnalano un aumento della violenza nella pandemia, la Confederazione delle Camere industriali (CONCAMIN) ha riferito questa settimana nel suo rapporto "COVID Industrial"."Lì potrebbe esserci un effetto di sostituzione. Il crimine organizzato cercherà altri spazi che l'economia formale lascia, spazi che il governo lascia per cercare altri meccanismi per ottenere entrate", afferma Rodríguez, coautore del Global Impunity Index.Nella crisi, gruppi come i cartelli di Sinaloa e Jalisco Nueva Generación (CJGN) sfidano lo Stato con l'enorme consegna dei viveri e degli aiuti che hanno messo in atto, afferma Rodríguez.Inoltre, ci sono rapporti secondo cui le piccole imprese e i lavoratori vengono contattati per offrire loro dei "crediti", aggiunge."Hanno avuto un calo, probabilmente, i primi mesi, ma lo supereranno. Quindi devono continuare a produrre flusso di denaro, cibo, alle famiglie dalla loro struttura criminale".I trafficanti di droga, continua, non sono inoltre estranei al timore degli effetti sulla salute del COVID-19, che ad oggi ha fatto registrare 62.527 infezioni e 6.989 decessi in tutto il Messico."Le coltivazioni e la produzione di droghe non si sono fermati, quindi i produttori sono preoccupati perché i loro familiari continuano a lavorare e possono contagiarsi", afferma il ricercatore.(da un lancio dell’agenzia stampa Efe del 24/05/2020)