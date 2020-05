28 maggio 2020 15:04

le cronache locali e non solo danno ampio resoconto di questo appello

Piccola nota non tanto a margine:

Ci è venuto in mente quando l’Italia, il 24 maggio 1915

NOTE

Il Sindaco di Firenze, Dario Nardella, è disperato (come tutti) perché non ha più soldi. Ha investito tutto sul turismo del centro della città che amministra e oggi, al massimo, arriva qualche turista da Carrara. Su questo ha rilasciato una intervista al Corriere della Sera in cui riprende un suo articolato intervento pronunciato a Palazzo Vecchio.Per chi non lo avesse ancora atto,che, a parte qualche giornale che ha titolato come se il nucleo dei suoi proponimenti fosse il portare la tramvia vicino al Duomo (1), è articolato, futuribile e, sostanzialmente si cosparge il capo di cenere per le politiche seguite fino al giorno prima della pandemia, tutte basate sul riempimento del centro e della città di turisti di ogni sorta e risma… coi fiorentini scappati a gambe levate lasciando questo centro a commercianti e guide turistiche.Gli facciamo tanti auguri per i grandi viaggi che ha preannunciato in giro per il mondo a cercare soldi in questa sorta di riedizione dei pellegrinaggi che nel 1966 e successivi il Sindaco dell’epoca fece per altrettanta ricerca di denaro per far rinascere Firenze dopo l’alluvione… e con buoni risultati.Nardella, si ricordi che nel 1966 l’alluvione colpì sostanzialmente solo Firenze, mentre oggi è tutto il mondo ad essere colpito.decise di entrare in guerra a fianco degli Alleati rappresentati principalmente da Francia, Regno Unito e Impero russo, contro la Triplice Alleanza (Germania, impero austro-ungarico e impero ottomano). L’Italia, fino al giorno prima era con la Triplice e, dopo un pellegrinaggio da una parte all’altra dello schieramento per chiedere chi offriva il meglio per i suoi interessi, si fece convincere dagli inglesi che gli conveniva stare con loro.. Che si sa che è generosa e tanto ricambiata dal nostro attuale governo e da tutti quei governi che, per esempio, in Africa accettano i loro soldi e le loro imprese in cambio di una presenza politico-economica anche del loro sistema.Non è che i cinesi mancassero nel “distretto fiorentino”: tra Peretola (quartiere periferico fiorentino a maggioranza cinese) e Prato, c’è solo la difficoltà da capire se sono secondi o terzi rispetto ad altri Comuni dell’area metropolitana come Campi Bisenzio e Sesto fiorentino.Ma(tipo Alibaba o Huawei, per esempio) e, lo sanno proprio tutti,(non sono mica gli Usa….). Un partito, sempre per esempio, che non è come quello democratico o repubblicano degli Usa, ma che è(2), ad uccidere e mettere in galera i dissidenti religiosi e politici e che, proprio in questi giorni,guidati da Joshua Wong. Cioé: roba pesante. Anche per Dario Nardella, che non ha mai negato di essere in prima fila per i diritti umani e civili.Noi faremmo molta, ma proprio molta attenzione.1 - senza lambirlo, ovviamente, altrimenti il Sindaco Nardella andrebbe contro le politiche del suo grande mentore Matteo Renzi che, quando era Sindaco gigliato, “scongiurò” che i binari vi arrivassero.2 – quella pena di cui Sindaco fiorentino e Regione Toscana ci ricordano sempre essere stata abolita grossomodo per prima nel mondo dal granducato di Toscana