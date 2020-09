11 settembre 2020 19:20

Ora lo abbiamo capito.

ogni martedì tutti quelli senza covid

basta dar sfogo alla fantasia:

Il centro studi Alitalia ci fa sapere che al momento sono allo studio anche altre tipi di selezioni:

Della serie: si sa dove si comincia, ma non dove si finisce...

L’Alitalia ha fatto sapere che dal prossimo martedì 15 settembre, due voli al giorno, nella tratta Roma-Milano, potranno essere utilizzati solo da passeggeri al 100% no-covid . A parte la mancanza di certezza per garantire l’assenza di persone infette, anche se tutte saranno state tamponate fino a poco prima dell’imbarco… quisquiglie quando si deve vendere qualcosa, e che qualcosa, poi… un trasporto sicuro per due motivi: è la compagnia di bandiera e saranno tutti sorridenti perché senza covid.Comunque, a parte le osservazioni logiche e sanitarie e scientifiche,(di noi contribuenti)Anche se la newco ancora non c’è e non si sa quando ci sarà, potendo comunque volare grazie ai nostri (sempre noi contribuenti) soldi e non alle sue capacità di mercato., e i suoi sodali,Sono i voli esclusivi.Dove. Non tra i ricchi… banali metodi dei vecchi mercati…, ma dalla salute e dalla tipologia dei passeggeri.Quindi, non sarebbe “healtly correct”, e poi magari qualche medico che non fa parte dello staff della compagnia di bandiera potrebbe anche prendersela… e quindi?Beh, varato il volo dei puri anti-covid,- ilci saranno i voli per quelli, così il personale Alitalia non dovrà perdere tempo a ricordar loro dove sono e cosa stanno facendo;- ilci saranno i voli per quelli, così il personale Alitalia potrà servire i propri rinfreschi in volo senza dover in continuazione raccogliere cibo e liquidi che altrimenti cascherebbero ovunque;- ilci saranno i voli per quelli, così Alitalia non dovrà avere a bordo un paio di medici per le eventuali crisi;- ilci saranno i voli per quellicosì il personale Alitalia potrà essere più sereno, i passeggeri non saranno disturbati da questi storpi che hanno bisogno di due hostess per essere trasportati dalla carrozzella al sedile, e(suggeriamo il nome in inglese, si vende meglio) potranno essere tra i loro pari e non doversi trovare in situazioni sgradevoli che metterebbero a rischio (anche psicologico) la propria bellezza fisica;- laci saranno i voli pernelle ultime settimane (screening speciali possono rilevare il consumo di cannabis, per esempio, financo a due settimane prima), così il personale Alitalia non avrò problemi di passeggeri con crisi di astinenza (questo lo scrive la propaganda di Alitalia ché non ha ben chiaro che le crisi di astinenza tra consumatori di cannabis sono pressocché inesistenti, ma il loro consulente è l’assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, Riccardo De Corato, noto informato nel settore);- ilci saranno i voli dinegli ultimi dieci anni (grazie ad una speciale convenzione con l’Agenzia delle Entrate), così il personale Alitalia potrà stare tranquillo che nessun passeggero si porterà a casa un bicchierino o una forchettina.- quelli coi- quelli con lae quelli con lanonché quelli con le varie tonalità di- quelli che(in quest’ultimo caso si dovrà pagare il supplemento per un pagliaccio da intrattenimento).cone, alternativamente, immigratiEtc etcSempre il centro studi ci hanno fatto sapere che alcune proposte per