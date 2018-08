6 agosto 2018 9:58

E' stato emanato il decreto ministeriale (1) che ripartisce per l'anno 2018 tra le Regioni il fondo destinato agli inquilini morosi cosiddetti "incolpevoli", per complessivi 45.841.330,97 euro introdotto a partire dal 2014 (2) e destinato a situazioni dove c'e' già un provvedimento di sfratto e il mancato pagamento dei canoni di affitto è dovuto ad una temporanea situazione di difficoltà economica legata all'imprevista perdita, o forte riduzione, della capacità reddituale dell'inquilino o della sua famiglia.La ripartizione del fondo è avvenuta sulla base del numero di provvedimenti di sfratto per morosità emessi in ambito regionale entro il 2016. Le Regioni, a loro volta, dovranno distribuire i fondi tra i propri Comuni individuati tra quelli ad alta tensione abitativa, i capoluoghi di provincia e quelli ad alto disagio abitativo. Ogni Comune poi si occuperà dell'assegnazione dei fondi agli inquilini che ne hanno diritto e ne faranno richiesta.Nell'allegato del decreto si trova l'elenco delle Regioni con i fondi destinati per ognuna (alla Toscana sono andati 3,8 milioni di euro); prossimamente ogni Regione dovrà deliberare la ripartizione tra i Comuni e poi potranno partire le assegnazioni.Per chiunque sia interessato e in possesso dei giusti requisiti, quindi, occhi puntati nei prossimi mesi sul proprio Comune.Approfondimenti e dettagli sulla scheda pratica Locazioni e fondo per la copertura della “morosità incolpevole”:chi può fruirne e come (1) Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 31/5/2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19/7/2018 (2) Dl 102/2013 art.6 commi 4/5