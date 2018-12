29 dicembre 2018 9:16

Sì, siamo orfani. Noi dell'amore della letteratura. Noi dell'amore della cultura universale. Noi dell'amore della comprensione. Noi dell'amore della disponibilità. Noi dell'amore per la politica come servizio. Noi dell'amore del dialogo. Noi dell'amore verso il diverso. Noi dell'amore per l'uguaglianza. Noi dell'amore per la laicità e la religiosità. Noi dell'amore per il mondo. Noi dell'amore.Sì, siamo orfani. Senza Amos Oz. Il nostro riferimento e il nostro strumento per la vita. Il professore che ha cambiato il nostro modo di leggere, il nostro modo di curiosare nella storia, nella letteratura e nella politica. Amos Oz che ci faceva correre in libreria appena riuscivamo a sapere che c'era una sua novità editoriale, un suo pamphlet, un suo discorso, una sua riflessione. Noi che siamo stati stimolati, per meglio comprenderlo e usarlo, a studiare l'ivrit (la lingua ebraica) ma senza successo. Noi che abbiamo sognato con lui le colline di Israele e le grandi umanità che le solcano, le grandi contraddizioni, i grandi amori, i grandi sogni. Noi oggi siamo orfani. Ce lo aspettavamo. Avevamo sperato che questo momento sarebbe stato molto più in là - Amos Oz aveva "solo" 79 anni - sì da usarlo ancora più a lungo. Ma la speranza è sempre una nostra illusione. Il caso della vita - non se la sarebbe presa Amos Oz, religioso, ebreo - è per l'appunto il caso. Non ci illudiamo., possiamo solo dire: "leggete la sua narrativa e i suoi saggi", è utile. E soprattutto, leggete i tanti che scriveranno di lui e che non lo condividevano: lì capirete come un essere non più in vita è diventato eterno facendosi amare e rispettare dai suoi detrattori in vita. 