4 maggio 2020 17:16

Esistono sicuramente due tipi di ecologia. Una è razionale e l'altra molto meno ... La prima evidenzia il legame tra epidemie e riduzione della biodiversità, deforestazione o traffico di animali selvatici, il tutto supportato da studi seri condotti da specialisti riconosciuti da ciascuna delle discipline interessate. Ma la seconda attinge a questo argomento per alimentare, senza troppe precauzioni, la sua accusa contro la modernità e la "civiltà termoindustriale", anche se i legami su questo punto sono molto meno stabiliti.Non che la civiltà in questione sia innocente, al contrario: abbiamo, tra l'altro, il riscaldamento globale, l'inquinamento, il pericoloso sfruttamento della natura e l'esaurimento di un certo numero di risorse naturali, che è già qualcosa ... Ma per quanto riguarda il nuovo coronavirus, il caso si sta complicando e la totale annessione della pandemia al discorso ecologico soffre di alcuni punti deboli.L'origine precisa del virus è ancora sconosciuta. Difficile, in queste condizioni, costruire un discorso perentorio. I pipistrelli sono generalmente accusati di avere un particolare sistema immunitario che consente loro di trasportare tutti i tipi di virus senza essere colpiti dagli stessi. Si ritiene spesso che uno di questi virus si sia diffuso nel pangolino, un piccolo animale in via di estinzione, che viene trafficato e venduto in mercati aperti con condizioni antigieniche, come quello di Wuhan. Se questa ipotesi attuale è quella giusta, il legame con la "civiltà termoindustriale" diventa dubbio. Il consumo di animali selvatici come il pangolino è molto più legato alle antiche pratiche culinarie, molto prima della comparsa dell'industria. Inoltre, sono gli stati moderni a combattere il traffico di animali selvatici (incluso il pangolino), con il maggior danno, poiché il bracconaggio persiste con l'aiuto di mafie più o meno organizzate.Allo stesso modo, la deforestazione, un altro fattore identificato nelle epidemie, è iniziata molto prima della nascita delle società moderne. Le foreste sono state attaccate dall'apparizione dell'agricoltura (circa 12.000 anni fa) e si ritiene che in Francia, ad esempio, la deforestazione sia progredita costantemente dai Galli fino al XIX secolo, per invertirsi nel XX secolo, comunque in Europa (ci sono più foreste in Francia oggi di quante ce ne fossero un secolo o due fa). In Cina, dopo le depredazioni senza ritegno dell'era maoista (in particolare al tempo del "Grande balzo in avanti"), lo stato sta cercando di riforestare lentamente il paese (a differenza dello stato brasiliano, molto colpevole in merito).Notiamo anche che le pandemie sono di tutte le epoche e che si sono verificate le più mortali, prima dell'era industriale (la Grande Peste, per esempio), o in un momento di minore sviluppo e meno globalizzazione di oggi (vedi "l'influenza spagnola" del 1918 e i suoi 30 milioni di morti). Infine, sono i vaccini, il cui principio è molto antico, ma sviluppato dal XVIII secolo, che hanno permesso di ridurre seriamente il rischio epidemico (contro il vaiolo, il colera, il tifo, ecc.), alleati con la diffusione dell'igiene, l'uso di antibiotici e il trattamento dell'acqua, tutto ciò che nasce dal progresso delle scienze e delle tecniche. Da qui il drammatico aumento dell'aspettativa di vita nelle società sviluppate.Le politiche ecologiche si giustificano per salvare un pianeta vivibile. In materia di epidemie, possono svolgere un ruolo preventivo a lungo termine, il che è molto utile. Ma a breve termine, il sistema ospedaliero, i dispositivi di rianimazione, l'organizzazione delle cure, la ricerca di un vaccino che verrà prodotto su scala industriale, sono i principali rimedi per la malattia. In effetti, in Europa, è il paese più industrializzato, la Germania, che ha contenuto al meglio la pandemia, grazie alla produzione rapida e massiccia di maschere e test. Invece di ricordare queste realtà, parte del discorso ecologico afferma che stiamo assistendo a una vendetta della natura contro la civiltà moderna, proprio come certe religioni un tempo incriminavano i difetti degli uomini che attiravano su di loro la vendetta degli dei. Ciò equivale a discutere di ecologia non basandosi sulla ragione e sulla scienza, ma con argomenti di tipo religioso.(articolo di Laurent Joffrin, pubblicato su Libération del 04/05/2020)