16 luglio 2020 11:15

Ridistribuzione della popolazione

Nuove modifiche da apportare

Una nuova economia globale

CHI PAGA ADUC

percepisce ed è contraria ai finanziamenti pubblici (anche il 5 per mille)

La sua forza sono iscrizioni e contributi donati da chi la ritiene utile l’associazione non(anche il 5 per mille)

DONA ORA

L'anno scorso, le Nazioni Unite avevano previsto una popolazione mondiale di quasi 11 miliardi di persone entro il 2100. Tuttavia, un nuovo studio pubblicato sulla rivista The Lancet offre una prospettiva diversa. Utilizzando nuovi metodi di proiezione, i ricercatori hanno tentato di modellare la mortalità, la fertilità e i movimenti della popolazione per i prossimi 80 anni, per raggiungere il risultato finale di 8,8 miliardi di persone entro il 2100, due miliardi sotto le previsioni delle Nazioni Unite."Comprendere le potenziali ragioni dei futuri livelli di popolazione è cruciale per anticipare e pianificare variazioni nelle categorie di età, risorse e bisogni di salute, nonché per considerare gli scenari ambientali ed economici", spiega il team nell'introduzione dello studio. Secondo le previsioni, la popolazione raggiungerà il suo picco nel 2064 con 9,3 miliardi di abitanti, prima di diminuire gradualmente con l'avvicinarsi della fine del secolo.Più di venti paesi, tra cui Giappone, Spagna, Italia, Portogallo, Corea del Sud e persino Polonia, vedranno la loro forza lavoro ridotta della metà. La Cina dovrebbe scendere da 1,4 miliardi di anime a soli 730 milioni. L'Africa sub-sahariana, nel frattempo, triplicherebbe in popolazione, con la Nigeria come secondo paese più popoloso del mondo dietro l'India, con 800 milioni di abitanti. Secondo i ricercatori, il calo del tasso di fertilità porterà 183 dei 195 paesi al di sotto della soglia di rinnovamento della popolazione senza l'attuazione di una politica di immigrazione più liberale."Queste previsioni sono una buona notizia per l'ambiente, con una pressione ridotta sulle catene di produzione alimentare e minori emissioni di carbonio, nonché una significativa opportunità economica per alcune parti dell'Africa subsahariana", commenta Christophe Murray, autore principale dello studio e direttore dell'Istituto di metriche e valutazione della salute (IHME) dell'Università di Washington. "Tuttavia, molti paesi al di fuori dell'Africa vedranno diminuire il loro numero di lavoratori e un'inversione della piramide dell'età, che avrà profondi effetti negativi sull'economia."Per alleviare questo fenomeno, i ricercatori suggeriscono l'attuazione di politiche di immigrazione più liberali e la creazione di sussidi per le famiglie che desiderano procreare. Dovranno inoltre essere compiuti sforzi per soddisfare le esigenze di una popolazione che invecchia. Se si crede ai numeri, alla fine del secolo più di un quarto della popolazione supererà i 65 anni, mentre il numero di persone con più di 80 anni scenderà da 140 a 866 milioni.Sulla base di queste proiezioni, l'IHME prevede anche la ridistribuzione delle carte a livello economico. Oggi rappresentando il 24% del PIL mondiale al primo posto, il prodotto interno lordo degli Stati Uniti sarebbe superato dalla Cina mentre l'India occuperebbe il terzo posto. Se il Giappone, la Germania e la Francia manterrebbero il loro posto tra le 10 economie più importanti del mondo, l'Italia e la Spagna passerebbero dalla top 15 alla top 30. Al contrario, l'Indonesia salirà alla 12a posizione mentre la Nigeria sarebbe tra le 10 più grandi. "La continua crescita del numero di persone nel corso del secolo non è più il percorso più probabile per la popolazione mondiale", afferma Murray.(articolo di Emma Hollen, pubblicato su Futura-Santé del 16/07/2020)