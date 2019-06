29 giugno 2019 17:33

le severe normative alimentari in Europa

Alcuni anni fa, convincere sulla "carne" senza carne era nient'altro che un sogno lontano per la maggior parte dei consumatori. I sostituti della carne nei supermercati non avevano varietà e qualità. Gli hamburger a base vegetale erano pochi e non proposti nei menù dei principali fast food e non erano carnosi.Burger King ha annunciato che, dopo un esperimento di enorme successo, svilupperà la sua partnership con la compagnia di verdure Plant Impossible Foods negli Stati Uniti. Recentemente, McDonalds ha introdotto il Big Vegan TS nei suoi punti vendita in Germania, uno dei suoi cinque più grandi mercati internazionali.Ora, finalmente in grado di produrre imitazioni senza carne che per molti sono indistinguibili dalle loro controparti muscolose, l'industria in rapida crescita sembra destinata a farsi notare nei bastioni inespugnabili di carne scadente. Un modo per cominciare a dare il via ad un rapido declino del contributo della carne alla crisi climatica, declino quindi non solo appannaggio di una minoranza mondiale di vegani e vegetariani, ma anche di milioni di mangiatori di carne.Grazie al crescente interesse per la tecnologia alimentare tra le start-up della Silicon Valley, una carne vegana indistinguibile dalla carne muscolosa è entrata nelle loro realizzazioni poco più di cinque anni fa. Aiutati da enormi investimenti, marketing sofisticato e un ambiente normativo amichevole, le aziende statunitensi sono balzate alla ribalta dell'innovazione della carne vegana. Prodotti come “Impossible Burger” e il “Beyond Burger” presto sono entrati in molti piccoli ristoranti e fast-food statunitensi, prima che Burger King li rendesse ampiamente disponibili in tutto il Paese.Al contrario, per molto tempo,hanno soffocato l'innovazione della carne senza carne. Grazie al principio di precauzione dell'Unione europea, le aziende devono affrontare controlli molto più rigorosi per dimostrare che i nuovi ingredienti e gli alimenti non sono dannosi prima di poter essere messi in vendita. Quorn, un sostituto di carne a basso costo che ora è un nome familiare, ha impiegato quasi dieci anni per essere approvato come alimento legittimo, perché il suo uso di funghi non aveva precedenti.Queste rigide normative stabiliscono anche che gli ingredienti geneticamente modificati devono essere etichettati, il che potrebbe spiegare perché “Impossible Burger”, che usa un lievito geneticamente modificato per produrre la proteina vegetale simile a quella del sangue che ha un sapore simile alla carne bovina, non sia ancora sbarcato in Europa.Ma mentre gli Stati Uniti potrebbero aver avuto un vantaggio in termini di innovazione per la carne vegana di alta qualità, è bene sapere sapere che le alternative vegetali sono molto più popolari in alcune parti d'Europa. Mentre alcuni Stati europei come Francia, Portogallo e Svizzera devono ancora prendere dimestichezza con la carne finta, l'inglese medio (750 g) o svedese (725 g) ha consumato quasi il doppio delle alternative di carne nel 2018 rispetto agli Stati Uniti (350 g), dove le carni vegane sono state tipicamente più simili a quelle muscolose e quindi più costose rispetto a gran parte dell'Europa.Con il mercato che ogni volta cresceva in ordine di grandezza man mano che i mangiatori di carne tradizionale passavano ai prodotti a base vegetale, era solo una questione di tempo prima che le grandi aziende europee iniziassero a sfruttare il potenziale delle imitazioni di carne di alta qualità.Nel 2017, McDonald's ha preparato velocemente un hamburger vegano, il McVegan, nei suoi ristoranti in Finlandia e Svezia. Ma non è stato progettato per assomigliare da vicino alla carne, ed è stato commercializzato principalmente ai vegani.Nel Regno Unito, dove più della metà degli inglesi ha già ridotto o sta pensando di ridurre il consumo di carne, Greggs ha deciso di impegnarsi in merito. Solo l'anno scorso considerava la proposta di una salsiccia vegana "troppo difficile" una proposta, ma ora stanno registrando profitti record grazie a un'offerta così popolare che la produzione fatica a tenere il passo con la domanda.Nella Germania tradizionalmente carnosa, le alternative di carne erano praticamente inesistenti dieci anni fa. Ma i tedeschi non sono lontani dagli Stati Uniti nel consumo di carne finta, grazie in parte alle importanti marche di carne lavorata che entrano nel mercato. Non è un caso che da allora McDonald's in Germania abbia deciso di collaborare con Nestlé, un nuovo importante attore nel gioco “meatless meat”, per offrire lì un hamburger vegano.non c'è motivo di preoccuparsi. Differenti culture, gusti, prezzi e ostacoli amministrativi significano che gli sviluppi non avverranno ovunque nello stesso tempo. Ma nei prossimi due anni, aspettati di vedere molte più carni a base di piante che arrivano nelle catene di fast food vicine ai luoghi che frequenti.Finora le imitazioni di pollo realistiche si sono rivelate difficili da introdurre nel mercato, ma KFC (Kentucky Fried Chicken) sta attualmente sperimentando una versione vegan del suo hamburger al filetto di pollo. Nel frattempo Burger King sta già esplorando il modo migliore per portare il suo hamburger vegano in Europa.E, dato l'enorme aumento del 30% delle vendite dello “impossible da “Impossible Burger”, McDonald's e Nestlé stanno già valutando l'opportunità di espandere la propria partnership oltre la Germania.The “Impossible Burger”, ad esempio, è commercializzato non come un premio per il risparmio planetario, ma come un modo più salutare per assaporare lo stesso gusto di carne a cui sono abituati i propri clienti.Alcuni vegani si lamentano all'idea di replicare il gusto della carne animale - ma il quadro più ampio è che tali prodotti giocheranno un ruolo importante nel realizzare proiezioni sul fatto che la maggior parte della "carne" non arriverà da animali morti entro il 2040.Il gusto e la salute sono ancora di gran lunga superiori alla preoccupazione per l'ambiente e il benessere degli animali, per determinare se le persone sono disposte ad acquistare carne a base vegetale. In questo senso la carne vegana può ridurre in modo massiccio il pesante carico di emissioni e la sofferenza degli animali causata dall'agricoltura animale.Sarebbe il caso di promuovere la rivoluzione della carne vegana.(articolo di Malte Rödl - Doctoral Researcher in Sustainable Consumption, University of Manchester – pubblicato sul quotidiano The Independent del 29/06/2019)