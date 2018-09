6 settembre 2018 11:28

Un Governo europeista e attento alla scienza, da un giorno all'altro, senza neanche bisogno di elezioni o rivoluzioni. Sono i miracoli dell'improvvisazione e dell'assenza di cultura politica (e non solo politica...), che il populismo ha sostituito con un megafono che amplifica meccanicamente chi urla di più. La "nuova" politica è portare la voce del popolo, solo che il popolo ha sessanta milioni di visioni del mondo, una diversa dall'altra. Ieri urlavano le "mamme" contro le istituzioni scientifiche (e il precedente Governo), oggi hanno fortunatamente prevalso le teste pensanti. Fino a 24 ore fa, l'UE e i mercati erano nemici della patria, da combattere ad ogni costo; almeno per oggi, 6 settembre 2018, non più.Se il Governo decidesse di rispettare anche i diritti umani e civili di chi non ha la pelle bianca o il passaporto italiano, potrei perfino diventarne un sostenitore.Certo, è possibile che domani mattina ci sveglieremo nuovamente con un Governo nazionalista e nuovamente attratto dalla superstizione, ma godiamoci l'oggi.P.S. Per chi non segue la politica, queste le inversioni a U del Governo italiano nelle ultime 24 ore:- i vaccini sono nuovamente obbligatori- l'accordo per l'Ilva non sarà annullato- il Governo si impegna a rispettare le regole UE