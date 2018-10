23 ottobre 2018 11:47

La conversione in legge a fine Settembre 2018 del cosiddetto decreto milleproroghe(1).E’ noto infatti che all’atto dell’iscrizione a scuola di minori di età compresa tra zero e 16 anni l’assolvimento degli obblighi di vaccinazione può essere comprovato con un’autocertificazione a cui però deve seguire la consegna della documentazione vera e propria. Come regola generale la data entro cui tale documentazione deve essere presentata è il 10 Luglio di ogni anno ma per questo anno scolastico, come per il precedente, la scadenza è stata spostata.Pur trattandosi di un obbligo che vale in generale per tutte le scuole, la legge lo impone come requisito di accesso solo per quelle dell’infanzia e per gli asili nido.In teoria infatti la mancanza di appropriata documentazione avrebbe potuto comportare la decadenza dell’iscrizione, e mentre il Ministero della salute, sul punto, ha ribadito più volte la validità delle autocertificazioni alcune legislazioni regionali, come quelle della Toscana, hanno seguito la normativa nazionale e previsto la consegna della documentazione come condizione di iscrizione.Per ogni informazione si veda la scheda pratica Vaccinazioni obbligatorie per i minori e adempimenti per la scuola: una guida (1) Dl 91/2018 convertito nella legge 108/2018, art.6 comma 3quater