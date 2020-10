12 ottobre 2020 11:40

Impara a sorridere in una lingua felina

Verso una migliore comprensione interspecie

I gatti sono creature capricciose, i cui desideri raramente si combinano con i nostri. Cerca di avvicinarti al tuo gatto e sei sicuro che se ne andrà per la stanza per osservarti sprezzante. Ma immergiti nella visione di un film e puoi star certo che il tuo compagno preferito giudicherà il momento perfetto per venire a sdraiarsi sulla tua tastiera con uno sguardo che proclama inequivocabilmente: "Abbi cura di me". Adesso. fortunatamente, non c'è controversia che non sia risolta dalla comunicazione. E la scienza potrebbe avere alcune risorse da offrire in quest'area.Un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, sembra suggerire che i gatti hanno la loro forma di sorriso e sono ricettivi a questo mimetismo se viene riprodotto da un essere umano. Provalo: strizza leggermente gli occhi come se stessi sorridendo, quindi sbatti lentamente le palpebre. Questa espressione indica nel gatto che si sente sicuro e rilassato, ma è anche comunicativo. “Questo è un fenomeno che molti proprietari di gatti avevano già sospettato; quindi è affascinante aver trovato la prova", afferma con entusiasmo Karen McComb, coautrice dello studio e lei stessa proprietaria di un felino.Durante l'esperimento, 21 gatti di 14 famiglie sono stati posizionati un metro davanti ai loro proprietari, in un ambiente confortevole e familiare. Alcuni dei maestri hanno praticato la tecnica degli occhi ammiccanti, mentre gli altri non hanno cercato di interagire con loro. Le telecamere che riprendevano volti umani e teste di felini hanno osservato che i gatti erano più propensi a sbattere le palpebre lentamente di fronte ai loro compagni se questi avevano eseguito da soli l'espressione facciale. L'esperimento è stato poi replicato su altri gatti con i ricercatori piuttosto che con i loro proprietari, rivelando risultati simili. Raggiungendo i gatti, i ricercatori sono stati anche in grado di confermare che gli stessi gatti avevano maggiori probabilità di avvicinarsi dopo un battito di ciglia.Se il tuo gatto ti sta ignorando, alla fine potrebbe essere per mancanza di un linguaggio comune. Ci auguriamo che con questo trucco riuscirai ad aprire un dialogo con il tuo lui o lei. "Comprendere le modalità positive di interazione tra i gatti e gli esseri umani è importante per migliorare la comprensione dei felini, del loro benessere e per insegnarci di più sulle capacità sociocognitive di questa specie poco studiata". , dice Tasmin Humphrey, autore principale dello studio. “I nostri risultati potrebbero essere utilizzati per valutare il benessere dei gatti in una varietà di contesti, comprese le pratiche veterinarie e i rifugi."(articolo di Emma Hollen su Futura-Sciences del 08/10/2020)