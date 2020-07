27 luglio 2020 8:46

I senzatetto probabilmente aumenteranno

I senzatetto sono costretti a dormire male per evitare di rinunciare ai loro animali domestici, così come evidenziato da un nostro recente studio Abbiamo condotto un sondaggio online sui fornitori di alloggi per senzatetto nel Regno Unito per scoprire se hanno accettato animali domestici nei loro locali. Sebbene il 77% dei 117 fornitori che hanno preso parte sia stato invitato ad ospitare animali domestici, solo il 37% ammette animali all'interno.Quelli che accettano animali domestici ci hanno detto che era sia per il benessere degli animali che per i proprietari. Alcuni fornitori hanno affermato che gli altri residenti e il personale hanno ben interagito con gli animali domestici, dando consigli per una migliore politica verso gli animali domestici.I fornitori di alloggi che rifiutano gli animali domestici lo hanno fatto per una serie di ragioni, con salute e sicurezza al primo posto. Tutti i proprietari di animali domestici sanno che esiste un maggiore rischio per se stessi, in particolare quando un animale è giovane o si deve abituare ad un nuovo ambiente.Tuttavia, i servizi che accettano animali domestici sono stati in grado di gestire questi rischi con precise disposizione e scelte ad hov, come la responsabilità del proprietario di prendersene cura, fare sgambare e pulire l'animale. L'esperienza maturata in merito potrebbe consentire ad altri fornitori di ospitare animali domestici.Il possesso di animale domestico solleva ogni sorta di questioni etiche, per i proprietari, per i veterinari e per la società. Si potrebbe sostenere che se qualcuno non è in grado di provvedere da solo a una casa, non dovrebbe avere il permesso di avere un animale domestico. Ma questo ignora il fatto che i proprietari potrebbero aver avuto il loro animale domestico prima di diventare senzatetto.Circa 320.000 persone sono senzatetto nel Regno Unito, pari allo 0,5% dell'intera popolazione. Dal momento che circa il 45% delle famiglie del Regno Unito sono proprietari di animali domestici, quando le persone diventano senzatetto, anche i loro animali domestici diventano senzatetto.I critici sulle politiche nei confronti dei senzatetto ignorano anche l'impatto positivo del legame uomo-animale in casi del genere e non solo. Numerosi studi hanno messo in luce l'importanza del possesso di un animale domestico, in particolare per le persone isolate e socialmente escluse. Gli animali domestici, e in particolare i cani, sono la fonte primaria e spesso esclusiva di sostegno fisico, psicologico e sociale per i senzatetto.I senzatetto con animali domestici hanno dimostrato di avere livelli più bassi di depressione e solitudine rispetto a quelli senza, e gli animali domestici sono spesso descritti come "famiglia" nelle interviste che abbiamo raccolto.Dopo oltre un decennio di austerità e le sfide del COVID-19 e della Brexit, sono probabili ulteriori restrizioni ai servizi pubblici. Si stima che politiche di prevenzione anche verso una sola persona potenzialmente senzatetto farà risparmiare oltre £ 9.000 di spesa pubblica. È pertanto probabile che un intervento veloce verso le persone senza tetto o a rischio tale sia straordinariamente conveniente.Oltre al costo finanziario, il costo umano dei senzatetto è evidente. L'età media di morte per i senzatetto è di 45 anni per gli uomini e 43 per le donne, rispetto a 76 e 81 anni per gli uomini e le donne nella popolazione generale. Pensare agli animali domestici in questa crisi più ampia può sembrare frivolo, ma le prove suggeriscono fortemente che gli animali domestici sono un fulcro sociale per alcuni dei membri più esclusi della nostra società.Molti intervistati, sia nel nostro lavoro che in altri, affermano che preferirebbero dormire in condizioni più precarie piuttosto che rinunciare al proprio animale domestico. Tuttavia, se i proprietari di animali domestici rifiutano di rinunciare ai propri pet, le autorità locali li classificano come "senzatetto intenzionalmente", abrogando così la loro responsabilità di ospitarli. Quindi è importante incoraggiare un maggior numero di fornitori di alloggi a consentire la presenza di animali domestici.Il confinamento è terminato e il Regno Unito è ora pronto per l'impatto economico della pandemia. I sistemi abitativi sono sotto stress crescente e senza l'intervento del governo è probabile che aumentino i senzatetto. La recente iniziativa del governo "Everyone In" in risposta a COVID-19 ha spostato dalle strade circa 15.000 senzatetto in hotel e altri spazi sicuri, spesso con risultati drammatici.Nonostante gli sforzi di organizzazioni come la Big Issue per mantenere lo slancio nel continuare a fornire alloggio ai senzatetto ed evitarne ulteriori altri, sfide significative ci sono sempre, tra cui l'accesso alle risorse per la salute mentale e le opportunità di lavoro. Man mano che le imprese collassano e aumentano i licenziamenti e col divieto temporaneo di sfratti destinato ad aumentare, il numero di persone senza fissa dimora può aumentare.Un posto sicuro dove dormire è un'esigenza fondamentale che dovrebbe essere resa disponibile per tutti. Allo stesso modo, la compagnia è un requisito fondamentale. (Durante il confinamento, molti di noi hanno sperimentato lo stress di essere forzatamente separati dalle proprie famiglie e dalla rete di supporto sociale.) Il nostro lavoro mostra che, quando le persone sono già vulnerabili e socialmente escluse, tenerle insieme alla loro famiglia dovrebbe essere una priorità, anche se i loro familiari hanno una pelliccia e una coda.(articolo di Jenny Stavisky – assistente professore a Shelter Medicine, University of Nottingham – e Pru Hobson-West – professore associato Social Sciences, University of Nottingham, pubblicato su The Conversation del 24/07/2020)