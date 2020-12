15 dicembre 2020 9:36

Dopo tanto clamore in tante altre città e a livello nazionale, i manifesti di ProVita contro l’aborto (1) sono arrivati anche a Firenze in forma di vela. Scontato lo strascico di polemiche anche abbastanza surreali In attesa che la casa produttrice della pillola abortiva Ru486 li denunci per diffamazione (“mette a rischio la salute e la vita della donna”, è un po’ discutibile...) non ci resta che incontrare queste vele. L’avviso urlato che spesso rimbomba tra i palazzi delle strade in cui abitiamo, “è arrivato l’arrotino”, ci ronza in testa. E probabilmente la maggior parte delle persone, così come non hanno da affilare coltelli e forbici, oltre il folklore non ci faranno caso visto che non hanno a che fare con l’aborto.. Chi decide di abortire si informa e non ricorre più alla prima mammana consigliata dall’amica dell’amica, e se si informa - a Firenze e in Toscana più che altrove - saprà cheChi è in dubbio se abortire o meno, sicuramente non si farà condizionare da queste vele/arrotino. Ben altri sono i ragionamenti, i sentimenti, i pensieri, le preoccupazioni per decidere l’interrruzione di una gravidanza non desiderata o a rischio.Legittimo il lorocosì come è legittimo credere che esista un Dio che ci organizza la vita prima, durante e dopo la morte.Anzi, s: quando vediamo passare le vele/arrotino, è inutile inveire, minacciare denunce per chi sta esprimendo la sua opinione che è diversa dalla nostra.Se proprio con ce la facciamo a stare calmi,Chi guida la vela/arrotino non capirà, ma noi forse ci sentiremo meglio.1 - Una donna (ovviamente bella e giovane) riversa in terra dopo aver dato un morso ad una mela e la scritta: Prenderesti mai un veleno? Stop alla pillola abortiva RU486: mette a rischio la salute e la vita della donna e uccide il figlio nel grembo. #dallapartedelledonne. Firma: Provita e famiglia.