19 maggio 2020 15:23

Aduc – TORINO, piazza Castello 9

Marco Fiorentino

Bruno Fanan

Dopo quasi tre mesi di chiusura della sede della delegazione torinese dell’associazione, in cui la prosecuzione del servizio di consulenza è continuato via e-mail e telefono, riapre da questa settimana lo sportello, punto di riferimento per la città e per l’intera regione Piemonte.Le modalità di fruizione del servizio di consulenza vengono modificate per garantire la necessaria sicurezza sanitaria. E’ preferibile il servizio via e-mail o telefono. In casi di necessità particolare si riceverà di persona, previo appuntamento.su appuntamento (chiamare il n. 3312155392 il mercoledì ore 15-17.30, oppure scrivere a fiorentino@fmpavvocati.it per un appuntamento) - delegato:su appuntamento (chiamare il n. 0110673142 oppure scrivere a bruno@tuteladelrisparmio.it per un appuntamento) - delegato: