20 luglio 2020 8:47

Un odore nauseabondo e una richiesta: ma quando li scaricano?E' la domanda che mi fanno i cittadini del quartiere per i cassonetti dell'organico.Con il caldo imperante, le esalazioni dai cassonetti dell'umido, anche a metri di distanza, sono stomachevoli.Allargo le braccia sconsolato, consapevole che non ho proprietà taumaturgiche, cioè non faccio miracoli.I cassonetti dell'organico dovrebbero essere svuotati celermente, specialmente in periodi caldi come questo, e lavati. Macchè!Siamo sempre in attesa. Non del miracolo, ma dell'attività che dovrebbe essere svolta dall'Ama, azienda di proprietà del Comune, cioè, istituzionalmente della sindaca Virginia Raggi, quella che, per Beppe Grillo, i romani non se la meritano.L'80% dei rifiuti organici prende la strada del Veneto e del Friuli. Luoghi così vicini alla Capitale che i tir percorrono 10,5 milioni di km e costano 21 milioni di euro. Inquinamento da scarico assicurato di questi mastodontici autotreni.Per la delizia dell'olfatto paghiamo l'addizionale Irpef più alta d'Italia e una tassa sui rifiuti maggiore del 23% di quella dei milanesi.Sono passati più di 4 anni da quando la Raggi è stata eletta sindaca, la quale, nonostante le evidenze, sostiene che "il pubblico funziona bene".Si, con la taumaturgia.