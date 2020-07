8 luglio 2020 12:42

Quindi, le scuole riaprono e dopo una settimana richiudono

Di fatto, ammesso che le scuole aprano i battenti il 14 settembre, a scuola ci si andrà dopo le elezioni.

Un Paese senza scuola, lo avrà scritto più di qualcuno, è un Paese senza futuro

Salvo un asteroide con influenze chimiche che piombi sul senno dei nostri amministratori nazionali, sembra proprio che il prossimo voto del 20-21 settembre continuerà ad essere esercitato nelle strutture scolastiche. Che per l’occasione dovrebbero riaprire a partire dal 14 settembre, ma Puglia e Campania hanno fatto sapere che loro riaprono il 24 e il Sindaco di Venezia dice che vorrebbe farle riaprire il 10 ottobre.(tranne Puglia e Campania e forse Venezia… repubblica tornata agli antichi fasti… non faceva parte del Veneto?).… comprensibilmente gaudenti ché in certi istituti, a parte gli amici e le amiche e le occupazioni (quando c’erano), che ci si sta a fare? Poi, dopo le scuole da casa che hanno fatto a meno delle interrogazioni, ancora meglio.Figurarsi che era stato chiesto adi usufruire della loro rete di uffici sul territorio, ma hanno declinato perché, dicono, non hanno voglia di chiudere (che questo era per loro l’unico metodo per utilizzare le loro strutture). Mobilitata(l’associazione nazionale Comuni d’Italia), ma sembra che gli edifici delle amministrazioni cittadine non abbiano spazi alla bisogna, neanche, dove ci sono, nelle sedi di quartiere, municipalizzate et similia. Insomma non se ne parla. Neanche, magari, con queiche abbiamo visto comparire in diverse piazze e spazi per l’emergenza coronavirus. O nelle. O nei(ogni paesino in Italia, grossomodo, ne ha uno o più). O nelle. O nei(che se glielo chiedi ti aprono le porte di corsa). Neanche quelli.E sempre ammesso che non si sia una qualche nuova ordinanza di confinamento che consideri ancora pericolosa la promiscuità nelle aule… ché, allo stato delle procedure di sicurezza pandemica, non sarebbero sufficienti, così come non sarebbero sufficienti gli insegnanti… ma questo è un altro discorso.Si potrà dire che gli studenti delle inferiori stanno così dando il loro contributo alla definizione del processo legislativo della nostra democrazia. Così forse scriveranno alcuni storici. Altri, invece, forse scriveranno cheCome è accaduto col confinamento e come si nota ora con le difficoltà per la riapertura a settembre.a produrre intelligenze solo grazie ai singoli DNA (stimolati dall’impegno delle singole famiglie, quelle che possono permetterselo) e non con l’opportunità per tutti. Ogni tanto, come i calciatori che vengono scelti nei Paesi più disgraziati del nostro, qualcuno si fa notare dai reclutatori, e riesce ad avere più fortuna degli altri.Un mondo al contrario. Che investe, poco, sul presente, molto sul passato (sì da avere il pieno di turisti che mangiano focacce e comprano oggettini sulle bancarelle) e pochissimo sul futuro.Burocrazia o incapacità di chi scegliamo perché ci governi? Bella domanda. Ma una cosa è certa. Se non ci sta bene e stiamo zitti oppure “bubiamo” al bar con o senza mascherina, siamo complici.