2 ottobre 2018 11:03

Quella sorta di protesi che ormai tutti ci portiamo dietro per essere costantemente aggiornati e connessi al mondo, protesi che talvolta ci isola dalla realtà e quindi svolge funzione contraria rispetto alle nostre aspettative… il telefonino, o meglio lo smartphone nella sua versione “full-connection”, ci può riservare sorprese anche sgradevoli. Quando squilla mentre siamo alla guida e non siamo attrezzati con viva-voce e/o cuffiette, la tentazione di sapere chi e perché ci cerca è forte. Non solo, ma vuoi mettere la possibilità d levarsi un dubbio che ti è venuto mentre guidi e levarselo con una connessione veloce ad Internet? Ebbene, sono questi i casi in cui, se cuccati dalla polizia, veniamo multati. Ma c’e’ anche un’altra faccia: quella di un dito che cerca di alleviare un prurito all’orecchio, ed ecco che il solerte poliziotto che ci vede passare prende nota della targa, e a casa ci arriva la multa, difficile da contestare perché chi se la sente di fare e dimostrare anche una querela di falso nei confronti del tutore dell’ordine?Di questo si parlerà mercoledì 3 ottobre dalle 10 a Mi manda Rai Tre. La trasmissione per i diritti dei consumatori, condotta da salvo Sottile, vedrà in studio, per Aduc,che risponderà ai quesiti posti dai telespettatori e fornirà indicazioni su come prevenire ed evitare di dover essere multati, talvolta anche in modo molto salato, fino alla sospensione della patente.Nella trasmissione, inoltre, si parlerà anche di telemarketing, con una serie di indicazioni per come evitare di ritrovarsi a comprare ciò che non si desidera e, soprattutto, per meglio capire se quello che si sta comprando sia un affare o una bufala o una fregatura.