Sono solo lo 0,2% le segnalazioni relative alle reazioni avverse al totale delle vaccinazioni nel 2019.Significa che il 99,8% dei vaccinati non ha avuto reazioni negative. In sostanza, nulla.E' la migliore risposta ai no vax.Su circa 23 milioni di vaccinati solo per una percentuale minima, appunto lo 0,2% sono state segnalate reazioni quali febbre, irritazione e gonfiore nel sito di inoculazione.Sono i risultati della vaccino vigilanza, condotte in Italia dall'Agenzia Italiana del Farmaco, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità e con il Gruppo di lavoro sull'analisi dei segnali dei vaccini.Alcuni ricorderanno la vaccinazione al braccio contro il vaiolo perchè è rimasta la cicatrice. Oggi, il vaiolo, grazie alla vaccinazione, è stato sconfitto e non è più necessario vaccinarsi.Il vaiolo è una malattia contagiosa di origine virale che nel 30% dei casi risultava mortale e i sopravvissuti rimanevano sfigurati a vita, ricoperti di cicatrici.Un medico inglese, Edward Jenner, introdusse la vaccinazione contro il vaiolo. Fu contrastato da una parte della comunità scientifica e dal clero e fu sbeffeggiato da alcuni giornali che attribuivano sembianze animalesche ai vaccinati.Un veicolo di contagio del vaiolo è la saliva, o le escrezioni nasofaringee, delle persone malate che mettevano a rischio chiunque fosse vicino.Questa modalità di trasmissione ricorda il Coronavirus (SARS-Cov-2), avverso il quale ci si potrà vaccinare.Subito sono insorti i no vax, alcuni dei quali adombrano modifiche genetiche ai vaccinati. Insomma, sono tornati ai secoli passati.Purtroppo per loro la scienza progredisce: la ricerca è più forte del divieto.Per i complottisti, i sovranisti, i populisti e i sostenitori della decrescita (infelice), pronti a manipolare le angosce dei cittadini, anche la vaccinazione contro il Coronavirus segnerà la loro sconfitta.Come la storia insegna.