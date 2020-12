27 dicembre 2020 13:41

Tempi?

Simbolismi

CHI PAGA ADUC

percepisce ed è contraria ai finanziamenti pubblici (anche il 5 per mille)

La sua forza sono iscrizioni e contributi donati da chi la ritiene utile l’associazione non(anche il 5 per mille)

DONA ORA

Il VDAY ha portato una scontata retorica istituzionale *.E’ chiaro che questo non è il giorno del “libera tutti”.Si sente di tutto. Flemmaticamente continuiamo con le mascherine e le ormai familiari accortezze. Vedremo.Se qualcosa non torna è bene esternarlo civicamente e organizzarsi per rimediare, individualmente e collettivamente.Ma come per altre basi (il fisco, p.e.), questo non significa sudditanza, ma diritto/dovere consapevole. Anche critico, ma non denigratorio e distruttivo.. Il 25 aprile 1945 fu la fine di un incubo, il 27 dicembre 2020 è fine di altrettanto incubo. L’avvio di una rinascita.Come nel 1945, rimbocchiamoci le maniche. Non abbiamo città e istituzioni da ricostruire dopo i bombardamenti, ma noi stessi, comunità ed economie. Con un vantaggio rispetto al 1945: Italia ed Europa con un bagaglio istituzionale ed economico da migliorare, non da far nascere dalle ceneri.Cittadini, utenti e consumatori, imprenditori, lavoratori, famiglie, individui. Sono motori di istituzioni guidate da umani, giudicate e scelte da altrettanti umani. E’rispetto a quando non eravamo consapevoli che ci stavamo infilando nell’incubo.valga per tutti quanto detto, durante il primo vaccino ad un’infermiera di un ospedale fiorentino, dal presidente della Toscana: “naturalmente avete visto l’abilità con cui le è stata fatta l’iniezione”.