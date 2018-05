16 maggio 2018 18:47

Nell'editoriale dello scorso 27 marzo avevamo, evidenziando ad esempio come il Collegio abbia espresso alcuni concetti favorevoli ai clienti che nei Tribunali non sono tanto pacifici.Concludevamo affermando cheSi sta però manifestandocostituita dai pronunciamenti riguardo le banche finite in dissesto, iniziando dapassando per le due ex popolari venete e le loro controllate. Situazioni di dissesto cui si aggiunge lala quale è al momento regolarmente in attività ma che presenta enormi problemi che seguiamo da tempo., che ha comprato la parte sana dinon sta ottemperando alle decisioni dell'Acf favorevoli agli azionisti e ai portatori di bond subordinati.Analogo ragionamento può essere applicato dariguardoCiò avviene perché le condizioni contrattuali con cui le banche sono state cedute prevedono un'apposita manleva secondo cuiIl Fondo di risoluzione, quindi, non ha intenzione di risarcire i clienti, richiedendo invece in Tribunale un esame più approfondito che possa evitare l'esborso.Diversa la situazione riguardo, perché a riguardoha chiesto ed ottenuto di essere esentata a norma di legge., che invece è regolarmente attiva, ha deciso di non pagare i risarcimenti sanciti nelle vertenze sulle azioni e i bond subordinati, giudicando poco valide le motivazioni e costringendo tutti gli interessati a rivolgersi al Tribunale.e dei vantaggi che esso consente ai clienti e al sistema giudiziario (ricordiamo la competenza fino a 500.000 euro che consente un'enorme diminuzione del numero delle cause), nel caso in cui si iniziasse a spargere la convinzione secondo cui "con l'Acf si vince ma poi non si sa se pagano".Se perla strada passa per i Tribunali, chiamati ad esprimersi sulla legittimità del decreto che la esenta dai risarcimenti, perè possibile stabilire che il Fondo di risoluzione paghi tutti i risarcimenti previsti dall'Acf riguardo le banche in risoluzione, magari autorizzandoa pagare subito per poi rivalersi sul Fondo.Riguardoi ed eventuali situazioni analoghe si può intervenire con un'opera di "moral suasion" nei confronti degli amministratori, facendo anche leva sul fatto che una causa costa alla banca molto di più e potrebbero essere considerati responsabili dei maggiori oneri sostenuti.Insomma,e che già nel primo anno di vita ha dimostrato di poter funzionare egregiamente.