variabile che ha svolto e sta svolgendo una doppia funzione

rinchiuderci nei confini delle zone in cui abitualmente viviamo e farci rendere conto che questi confini sono dissolti a vantaggio dei "confini" del Pianeta.

Oggi più di prima abbiamo bisogno dell'altro

Se io miglioro, migliora anche lui. E viceversa.

Sia l'altro

Sia l'altro

L'altro che fa le leggi

La domanda conclusiva di questa dissertazione è la seguente:

La vita quotidiana in pandemia è quella che ognuno di noi sta patendo. A parte i rari che riescono ad essere felici in questo contesto, e magari a trarne anche un vantaggio economico, i più ne soffrono. Psicologicamente, socialmente ed economicamente. Sonomandano i figli a scuola,si devono districare per il rimando e le delazioni dei pagamenti fiscali e non solo che il legislatore (o il padrone) ha concesso,hanno disagio per le mancanze delle abituali forme di socialità e mobilità.Sperimentando su se stessi la differenza che la pandemia ha introdotto, sonoCome già accadeva prima della pandemia, con l’aggiunta di questadove non ci sono tutti che fanno fede a Mosé ma solo a se stessi.anche solo ricordando una questione che tutti dovrebbero già conoscere sulla; non è come un capo di abbigliamento che indossiamo per ripararci (dalle intemperie o dalle nostre morali o stili di vita) ma per far sì che il nostro comportamento non sia nocivo all’altro (1)., in questo contesto pandemico,La nuova socialità in cui stiamo vivendo e che, di conseguenza, è quella che ci dovrebbe portare i vantaggi e gli utili economici del nostro vivere (2).Che, a parte qualche fanatico da film di appendice stile fine del mondo, non può che essere maggiormente più socializzate di quella del periodo prepandemico (3).e, anche se spesso siamo ristretti in qualche confine in virtù di specifici provvedimenti di autorità territoriali, questo altro è anche quello che abita (ed è ristretto anch’esso) dall’altra parte del Pianeta.Comunicazione globale, tecnologia globale, informazione globale sono complici ed attori di questa interazione.il vicino di casa, il dirimpettaio del palazzo, quello che abita in un’altra città o in un altra regione, in un altro Paese, in un altro continente?che ha più poteri di noi (cittadini e/o sudditi compartecipi di un contratto civico, sociale, economico, urbano, etc.) e che abbiamo delegato (o di cui subiamo la delega) per le disposizioni comuni su socialità ed economia?per continuare a farci essere partecipi del contratto pubblico senza doverci umiliare e dissolvere (grazie ad esenzioni e rimandi fiscali, contributi, consigli, nuovi lavori, nuove logistiche, organizzazione del “pubblico”, etc)?Ognuno ha la sua esperienza. Le sue delusioni e le sue opportunità. Le sue critiche e le sue comprensioni.è diffusa questa consapevolezza?è praticata?non è travestita con sotto l’abito dei tradizionali metodi di assalto e di disfacimento dell’altro?consumiamo un prodotto che ci viene presentato come funzionale alle difficoltà e necessità dell’armonia in periodo pandemico, quanto questo prodotto è tale o travestito solo per maggiori profitti (menefreghisti) di chi è stato bravo a cogliere l’attimo?chi è che non ha capito? Quello che mi affama fregandosene del fatto che sono affamato, o io che vedo me stesso nell’altro (sia individuo che istituzione)?ci teniamo a specificare ciò che tutti sanno perché abbiamo percezione che questo meccanismo non sia chiaro – sempre - nella testa di chi porta la mascherina: siamo portati a credere che il gesto di alzare la mascherina quando si incontra qualcuno sia istintivamente più di difesa di se stessi che altro (anche se, ovviamente, difende anche noi il fatto di non potenzialmente infettare un’altra persona).non siamo fatti per vivere da soli, per quanto qualcuno di noi possa essere più individualista di un altro.ovviamente ci sono anche filosofie del tipo “mors tua vita mea”… ma qui non ci interessa occuparci di forme estreme dell’essere vivente. Cerchiamo di restare sulla media.