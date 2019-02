Notizia

20 febbraio 2019 13:37

La più grande associazione di pediatri britannici, Royal College of Pediatrics and Child Health (RCPCH), ha annunciato che non accetterà più alcun finanziamento dalle società che producono latte in polvere. La notizia è stata accolta con grande favore dalle associazioni che promuovono attivamente l'allattamento al seno come migliore forma di nutrimento per i neonati e che accusano queste società, a volte chiamate Big Formula (per richiamare Big Pharma), di fare pubblicità ingannevole. Sono infatti numerosi i casi nel mondo di campagne di marketing che propongono il latte in polvere come un "perfetto sostituto" di quello materno, descrivendolo di fatto come una versione artificiale del latte umano. L'effetto di queste campagne è particolarmente nefasto nei Paesi più poveri, dove i costi del latte in polvere non sono sostenibili e l'accesso all'acqua potabile, indispensabile per preparare il latte dalla polvere, è limitato [ Quartz; Annabelle Timsit] (Scienza in Rete)