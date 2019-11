Notizia

24 novembre 2019 11:12

Secondo il Rapporto delle Nazioni Unite “Studio Globale sui bambini privati della loro libertà” che viene commissionato solo ogni 10 anni, più di 5,4 milioni di bambini sono detenuti in tutto il mondo. Si evidenzia il rapporto con le “aggressive” misure di antiterrorismo ed il picco di giovani detenuti per presunti legami in conflitti armati o preoccupazioni di sicurezza nazionale basate sui loro post dei vari social media. Il Rapporto tiene in considerazione bambini di strada, quelli con disabilità, altri che investono la tematica dei richiedenti asilo. Sono circa 410.000 i bambini tenuti in prigione ogni anno e che sono in custodia cautelare dove la violenza è “endemica”. Almeno 330.000 bambini in 80 Paesi sono tenuti in condizioni di detenzione nell’ambito del fenomeno immigrazione mentre 670.000 sono messi in istituti che “incontrano la definizione legale di privazione della libertà”.