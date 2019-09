Notizia

Il Messico presenterà all'incontro annuale della diplomazia internazionale che si terrà fra una settimana presso la sede delle Nazioni Unite a New York, un progetto di risoluzione per affrontare il problema della droga in termini di cooperazione globale con un focus sulla salute pubblica e con iniziative di politica preventiva.

Il testo specifica la posizione dello Stato messicano in relazione alle questioni che verrebbero discusse all'interno delle Nazioni Unite. Allo stesso tempo, questo progetto di risoluzione sarà presentato ribadendo l'importanza di passare a una politica più completa sulle droghe, che dia la priorità all'approccio della sanità pubblica e alla visione preventiva, che sia rispettosa dei diritti umani e che affronti cause e conseguenze del mercato delle droghe illecite, violenza e criminalità.



E' bene ricordare che a novembre 2018, durante la 73a sessione ordinaria delle Nazioni Unite, la Missione permanente presso le Nazioni Unite aveva già fatto presentare questo testo.

Di fronte al crescente consumo di stupefacenti, alle nuove sfide e ai modi divergenti in cui gli Stati membri affrontano il problema della droga, cerchiamo di enfatizzare in questa risoluzione la cooperazione internazionale, lo scambio di buone pratiche e rafforzare gli impegni multilaterali che abbiamo raggiunto, si era affermato in quell'occasione.



Messico, Colombia e Guatemala avevano promosso nel 2016, nel contesto della 71a Assemblea Generale, un testo che segna un cambio di paradigma nell'approccio ai narcotici illeciti mettendo le persone al centro delle discussioni e non le sostanze.



La posizione del Messico per la 74a Assemblea Generale copre altre questioni che sono divise in blocchi: pace e sicurezza internazionali, sfide transnazionali, disarmo, sviluppo sostenibile, diritti umani, riforma dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e questioni regionali.

