11 marzo 2020 20:42

Il Canada è stato il secondo Paese a legalizzare la cannabis per maggiorenni e la prima nazione del G-7 a farlo. L'Uruguay è stato il primo Paese a legalizzare la cannabis sempre per maggiorenni, tuttavia molti legislatori di tutto il mondo tengono d'occhio quello che sta succedendo in Canada a causa delle dimensioni dell'economia del Paese e del tipo di regolamentazione adottato dal Canada.

Mentre il modello di legalizzazione dell'Uruguay limita gli acquisti legali di cannabis, il Canada ha una solida industria in cui si può acquistare cannabis in tutto il Paese (anche se a volte solo tramite vendite online) e che include acquisti legali da parte dei turisti.

Molte nazioni stanno valutando l'idea di legalizzare la cannabis, ma non pochi sono ancora riluttanti ad un cambiamento del genere.

All'inizio di questa settimana Michelle Boudreau, direttore generale del dipartimento di sostanze controllate di Health Canada, ha difeso il metodo canadese di legalizzazione della cannabis davanti alla Commissione delle Nazioni Unite sui narcotici.

Nelle sue osservazioni davanti alla commissione delle Nazioni Unite, Boudreau ha smesso di incoraggiare altri Paesi a legalizzare, cosa che avrebbe potuto ulteriormente indisporre i funzionari delle Nazioni Unite, ma ha respinto le preoccupazioni internazionali secondo cui la legalizzazione avrebbe messo in pericolo la salute pubblica e i giovani.

"Il mercato illegale ha già perso il 30% della sua quota di mercato e non abbiamo rilevato un altrettanto aumento delle dimensioni complessive del mercato". "Ciò rappresenta quasi $ 2 miliardi di vendite che non sono andate a organizzazioni criminali".

Inoltre "i dati iniziali suggeriscono che i tassi di consumo di cannabis non sono cambiati tra i giovani e i maggiorenni", né il Paese ha visto un aumento dei movimenti di cannabis attraverso i confini internazionali.

Per molti anni la legalizzazione della cannabis è stata uno scenario "what if", con gli oppositori che si comportavano come se il cielo dovesse cadere dopo una riforma del genere. Quando l'Uruguay ha legalizzato, gli oppositori della cannabis hanno spostato le loro argomentazioni per cercare di dipingere l'Uruguay come una situazione unica, dove qualsiasi risultato positivo nel suo modello di legalizzazione non sarebbe preso in considerazione nei Paesi sviluppati.

La legalizzazione in Canada non è perfetta, tuttavia è chiaramente un approccio di politica pubblica migliore del proibizionismo e il cielo è ancora tutto intero sul Canada. Col passare del tempo e i miglioramenti apportati al modello di legalizzazione, le cose dovrebbero migliorare e, nel frattempo, il Canada sarà un esempio per approfondimenti e lezioni versi gli altri Paesi.



(articolo di Johnny Green del 10/03/2020, pubblicato sulla rivista della ICBC – International Cannabis Business Conference)

