24 ottobre 2019 9:52

La cannabis è anche una medicina. Può sembrare una semplice affermazione, ma nonostante una montagna sempre crescente di prove a sostegno, la cannabis spesso non viene trattata come una vera medicina. Molti Stati degli Usa e di tutto il mondo continuano a considerare la cannabis priva di valore medico.

La maggior parte dei campionati sportivi professionisti non riconosce i benefici medici della cannabis. Anche nei luoghi in cui la cannabis è legale per uso medico e/o per adulti, spesso non viene trattata allo stesso modo di altre medicine. Perché?

L'Arthritis Society canadese ha recentemente chiesto che la cannabis sia trattata come altre medicine, anche con un appello alle farmacie canadesi perché vendano cannabis medica.

La Canada Arthritis Society in occasione delle elezioni federali ha fatto pressioni sui partiti perché considerassero alcuni cambiamenti per la gestione della marijuana medica, come revocare l'accisa federale di 1 dollaro/grammo e distribuire cannabis medica solo in farmacia.

"Proprio come altri farmaci da prescrizione", ha dichiarato Jone Mitchell, direttore esecutivo della società per la zona Atlantico/Canada.

“Ciò garantirà che i pazienti ricevano indicazioni affidabili e sicure da parte di operatori sanitari qualificati. E saranno anche in grado di meglio comprendere gli altri farmaci che i loro pazienti potrebbero assumere".

Per i pazienti sarebbe conveniente poter acquistare cannabis attraverso le farmacie. Il modello tedesco di cannabis medica si basa sulle vendite nelle farmacie. Per molti pazienti, fare gli acquisti in farmacia sarebbe l'ideale.

Tuttavia, le farmacie non dovrebbero avere il monopolio delle vendite di cannabis terapeutica. Non tutti i pazienti possono raggiungere una farmacia, motivo per cui le stesse dovrebbero essere una delle opzioni per l’acquisto, non l'unica possibilità. Per alcuni pazienti, opzioni diverse possono essere migliori in virtù della loro situazione particolare.

Una persona su cinque di età superiore ai 15 anni in Canada soffre di artrite. Gli studi hanno scoperto che la cannabis può essere un trattamento efficace in merito.

