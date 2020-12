Notizia

3 dicembre 2020 11:30

Ce lo fa sapere un comunicato di NORML

La pianta di cannabis possiede un enorme valore medico secondo decine di migliaia di studi peer-reviewed, così come innumerevoli esperienze personali tra i pazienti. La cannabis è una medicina, nonostante quello che dicono gli oppositori della pianta. La scienza parla da sola e supera le opinioni politiche degli oppositori della cannabis. Diverse patologie possono essere trattate con successo con la cannabis medica ed oggi, i malati in Argentina potranno coltivare la propria cannabis medica in alcune circostanze.Secondo un decreto presidenziale emesso alla fine della scorsa settimana, i pazienti e i loro caregiver potranno richiedere l'autorizzazione federale per coltivare marijuana nei propri domicili per scopi medicinali. Questa nuova decisione si ispira ad una legge del 2017 che già prevedeva un'esenzione per i malati di epilessia, ma solo se proveniente da un contesto legale. In base alla nuova legge, le farmacie saranno per la prima volta in grado di fornire prodotti a base di cannabis. "Stiamo sostituendo un mercato nero che già esiste con il controllo di qualità che è fondamentale in tutti i prodotti medici, in particolare quelli che vengono dati ai bambini", ha detto il ministro della Salute argentino, Ginés González García.L'Argentina è uno dei numerosi paesi sudamericani, tra cui Cile, Colombia e Perù, che negli ultimi anni hanno legiferato per liberalizzare l'accesso alla cannabis medica. Nel luglio del 2017, le farmacie in Uruguay hanno iniziato a vendere prodotti a base di cannabis da banco agli adulti che sono iscritti al registro nazionale della marijuana.