Il cancro è crudele. Si stima che nel 2018 in tutto il mondo sia stato diagnosticato un cancro a circa 17 milioni di persone. Sfortunatamente, si prevede che tale numero aumenterà a 27,5 milioni entro il 2040.Le strategie e la consapevolezza della prevenzione del cancro sono estremamente importanti per ovvie ragioni.Varie scelte di stile di vita aumentano o riducono il rischio che a qualcuno venga diagnosticato un cancro, inclusa una dieta sana e un'attività fisica sufficiente.Molti pazienti hanno scoperto che la cannabis aiuta il loro benessere generale e varie prove aneddotiche suggeriscono che può combattere il cancro.Uno studio recente ha esaminato i dati e ha concluso che le affermazioni aneddotiche sulla cannabis e il cancro potrebbero essere basate su una solida scienza. Un professore universitario in Nord America ha recentemente esaminato i dati per verificare se c'era qualche relazione tra i tassi di cancro e il consumo di cannabis. In particolare ha esaminato i dati di 34 studi incentrati sul cancro e sulla cannabis per valutare se ci fosse o meno una tendenza a suggerire che la cannabis combatte o causa determinati tipi di cancro. Secondo l'analisi, le persone che si sono qualificate come consumatori di cannabis sono state associate a una riduzione di circa il 10% del rischio di sviluppare il cancro. Riduzione che è tale anche per il cancro ai polmoni.L'autore dello studio ha concluso: "L'attuale analisi suggerisce un'associazione dell'uso di cannabis con una sostanziale diminuzione del rischio di tumori non testicolari, con dimensioni dell'effetto moderate e un aumento non significativo del rischio di cancro ai testicoli, con dimensioni dell'effetto trascurabili". "Ciò suggerisce che l'uso di cannabis può ridurre sostanzialmente il tasso di mortalità per cancro negli Stati Uniti".La pianta di cannabis può fornire una serie di benefici per il benessere e i risultati di questa analisi dei dati sono molto incoraggianti. E’ bene che le persone prestino attenzione agli studi sul cancro e la cannabis, specialmente quando entrano in contatto con qualcuno a cui è stata prescritta la cannabis.Nessuna pianta sulla terra curerà tutte le forme di cancro, e questo vale anche per la cannabis. Ciò che funziona in una situazione potrebbe non funzionare in una situazione diversa. Dipende molto dal caso specifico. Tuttavia, vale anche la pena notare che la cannabis non è tossica ed è più sicura della maggior parte dei farmaci. I pazienti dovrebbero sempre parlare con il proprio medico per determinare quale uso di cannabis sia la migliore per la loro condizione.(da un articolo di Johnny Green su Cannabis&Tech Today del 18/12/2020)