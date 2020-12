Notizia

27 dicembre 2020 19:06

Nonostante le promesse di Giuseppe Conte, non abbiamo dati disaggregati e in formato aperto, che possano permettere a cittadini ed esperti di valutare cosa sta o non sta funzionando.Per questo abbiamo lanciato CovidLeaks.it, una piattaforma che permette ad operatori sanitari e funzionari pubblici di inviare in modo anonimo e sicuro dati e segnalazioni.Crediamo che trasparenza e scienza debbano andare di pari passo: con informazioni reali e oggettive, saremo in grado di sostenere e promuovere la nostra democrazia.Per segnalare ed inviare dati in modo anonimo: www.covidLeaks.it