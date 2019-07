Notizia

27 luglio 2019 17:22

“Oltre 60.500 detenuti per meno di 50.500 posti disponibili. I suicidi aumentano ogni anno di più, ma era dal 2009 che non si registrava un tasso così alto di morti autoinflitte tra le mura di un istituto penitenziario (67 morti a fine 2018 in un anno). Mancano gli agenti di polizia penitenziaria (soprattutto al nord), mancano gli educatori, gli psicologi, i finanziamenti e mancano soprattutto le misure alternative alla detenzione carceraria. Questi i dati allarmanti di una situazione nazionale (nuovamente) prossima all’esplosione, il cui quadro è lucidamente fornito d all’ultimo rapporto annuale dell’Associazione Antigone. In Piemonte la situazione non è migliore - secondo Patrizia De Grazia (Coordinatrice Associazione radicale Adelaide Aglietta) - ma, a differenza di molte altre regioni d’Italia, vi è una figura che è il Garante Regionale delle persone private della libertà personale, eletto dal Consiglio Regionale ogni 5 anni. Attualmente il Garante è l’Onorevole Bruno Mellano, ma entro la prossima settimana (31/07/2019) sarà possibile presentare la propria candidaturaper ricoprire tale carica per tutto l’arco della prossima legislatura. Inseriamo in questo comunicato stampa il link attraverso il quale trovare informazioni approfondite circa i requisiti e la documentazione da allegare alla domanda.