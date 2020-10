Notizia

9 ottobre 2020

Quarto esportatore di grano al mondo, l'Argentina è il primo paese al mondo ad approvare la produzione e la commercializzazione di una varietà di grano OGM, un nuovo mercato, però, soggetto all'approvazione del principale importatore, il Brasile. "Questa è la prima approvazione al mondo" per un organismo geneticamente modificato (OGM) del grano, la cui particolarità è quella di essere tollerante alla siccità, ha affermato giovedì (8 ottobre) il Consiglio nazionale delle ricerche, scienza e tecnologia dall'Argentina (Conicet).Ma "per essere commercializzato in Argentina, deve essere approvato dal Brasile, il principale e storico mercato del grano argentino", ha detto l'ente governativo. Nel 2019, il 45% degli 11,3 milioni di tonnellate di grano esportate dall'Argentina sono state vendute in Brasile. Gli altri mercati principali sono Indonesia, Cile e Kenya.Lo sviluppo di questo grano resistente alla siccità è il risultato di oltre quindici anni di collaborazione pubblico-privato tra l'azienda argentina Bioceres e un gruppo di ricerca dell'Università Nazionale di Litoral (UNL). Quest'ultimo, guidato dal dottor Raquel Chan, è riuscito a isolare un gene resistente alla siccità per inocularlo nel grano, nella soia o nel mais. Fino ad ora, la ricerca si è scontrata con la complessità del genoma del grano."Il Ministero dell'Agricoltura argentino ha approvato il grano che incorpora la tecnologia HB4 della nostra azienda per la produzione e il consumo", afferma un comunicato stampa di Bioceres, che sottolinea che l'Argentina diventa così il "primo paese al mondo" ad adottare questa tecnologia.Le varietà di grano HB4 sono sviluppate da Trigall Genetics, una joint venture tra Bioceres e l'azienda francese Florimond Desprez, uno dei leader mondiali nella genetica del grano. Nato nel nord della Francia, il gruppo Florimond Desprez (1.155 dipendenti) si presenta come "selezionatore di varietà e produttore di semi che soddisfano le aspettative del settore delle colture da campo".È presente in 65 paesi e ha 35 filiali all'estero, di cui una in Argentina dal 2012. Nei lotti di produzione e nelle prove sul campo effettuate negli ultimi dieci anni, le varietà di grano HB4 hanno mostrato miglioramenti. resa media del 20% in caso di siccità."Dobbiamo ora convincere il mondo che questo è molto buono ed essere in grado di generare mercati per questo grano che rappresenta un'evoluzione tecnologica", ha detto alle colonne del quotidiano argentino Clarin, l'amministratore delegato di Bioceres, Federico Trucco."Il primo a convincersi deve essere il Brasile", ha aggiunto, ritenendo "difficile il compito", come ha detto, ottenere questa autorizzazione all'immissione in commercio. Quest'ultimo è arrivato "tre anni dopo aver ottenuto le approvazioni di Conabia [Commissione Nazionale Consultiva per le Biotecnologie Agrarie] e Senasa [Servizio Sanitario Nazionale Agroalimentare]".Esperti, membri del National Seed Institute, tuttavia, hanno espresso preoccupazione per questa approvazione alla commercializzazione. Giovedì hanno sottolineato in un forum che nessun paese approva l'uso di varietà di grano OGM "a causa della non accettazione da parte dei consumatori locali e/o stranieri di prodotti ottenuti da colture GM e della difficoltà separare la produzione di OGM e quella di non OGM”.E’ stato anche chiarito che l'eventuale approvazione da parte del governo brasiliano "non garantisce che mulini, panifici e singoli consumatori accetteranno di acquistare il nostro grano OGM, e se lo faranno, non vi è alcuna garanzia che lo faranno senza riduzione del prezzo”.Secondo loro, questo OGM "è un progresso scientifico rilevante e potrebbe essere un contributo importante per la soia, il mais e altre colture, ma per il momento non per il grano". Per Agritel, azienda francese esperta in strategie di mercato agricolo, l'Argentina sta correndo "il rischio di vedere i consumatori opporsi a questo tipo di prodotto" e quindi perdere quote di mercato.(da un lancio dell’agenzia AFP)