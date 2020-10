Notizia

10 ottobre 2020 16:18

Culiacán, Sinaloa, è stata nel settembre 2006 la cornice dell'incontro che storicamente ha segnato - da lì - il futuro che attendeva il Messico. Ismael el 'Mayo' Zambada, leader del cartello di Sinaloa, ha concordato con uno dei Beltrán Leyva, Arturo e 'Barbas', di corrompere l'allora neoeletto presidente Felipe Calderón per nominare uno dei suoi più stretti collaboratori della sicurezza nazionale: Genaro García Luna.Questo episodio è il punto di partenza del libro "El Licenciado", che il giornalista Jesús Lemus ha recentemente pubblicato, in cui distrugge il "super poliziotto" che ora viene indicato come il principale artefice delle violenze che hanno colpito il Messico nei sei anni di presidenza di Felipe Calderón (2006-2012) con la sua famosa guerra al traffico di droga.García Luna, ora processato negli Stati Uniti, è indicato come il principale responsabile del traffico di droga che sta corrompendo il sistema governativo: ha messo a disposizione lo Stato. criminalità organizzata, principalmente al servizio del cartello di Sinaloa."- E come faremo a raggiungere il presidente? Ha chiesto Barbas, consapevole che il denaro necessario per la missione era il minimo. El Mayo non cancellò il sorriso dal suo viso. Si concesse il tempo di versarsi un altro drink prima di rispondere. "C'è la risposta", disse, fissando Sergio Enrique Villarreal (...)", sottolinea una parte del testo di Lemus.Sergio Villarreal, il "Grande", era lo scagnozzo di Arturo Beltrán Leyva. "Era il filo conduttore tra i cartelli della droga e Genaro García Luna", ha detto Jesús Lemus in un'intervista a Infobae Mexico.Ma come è arrivato il "Grande" a Felipe Calderón? Da una delle persone a lui più vicine: Guillermo Anaya Llamas, allora senatore del PAN, suocero dell'emissario del cartello, secondo Lemus.“Questo è tutto, capo", gli disse per rassicurarlo. “Vado a vedere il presidente tra pochi giorni. Si può già dare per scontato che il Bachelor sarà il nostro Segretario di Pubblica Sicurezza. El Barbas si limitò a sorridere. La ruota della storia aveva cominciato a girare”, continua Lemus nel suo testo.Non passarono nemmeno 10 giorni dal trascendente incontro tra i leader criminali, quando Sergio Villarreal riuscì ad incontrarsi con Calderón Hinojosa al battesimo della figlia di Anaya Llamas. In quell'incontro furono solo presentati, ma il momento era fondamentale per imbastire la trattativa.Mesi dopo - indica Lemus nel suo libro - lo stesso García Luna - che era già da anni partner della famiglia Beltrán Leyva - organizzò l'incontro tra il "Grande" e Felipe Calderón, avvenuto nell'ottobre 2006 a Città del Messico. Durò meno di 20 minuti. Lì, Sergio Enrique riferì all'allora presidente la richiesta dei cartelli che rappresentava: 20 milioni di dollari sarebbero stati il pagamento se avesse accettato di mettere García Luna a capo della SSP.La risposta di Felipe Calderón, secondo il 'Grande' citato da Lemus nel suo testo, fu:“Quella versione è quella di cui lui - Sergio Enrique, attualmente testimone protetto della DEA in Texas - ha parlato lui stesso dozzine di volte nella prigione di Puente Grande quando eravamo nello stesso corridoio ed eravamo vicini di cella. Non avevamo niente da fare nei pomeriggi e nelle notti e passavamo tutto il nostro tempo a parlare di politica, e di quei personaggi", ha ricordato il giornalista, attraverso una videochiamata, che ha trascorso tre anni in carcere, proprio perché vittima del marciume che Garcia Luna stava orchestrando.Quindi Lemus considera incongruo che ora l'ex presidente cerchi di prendere le distanze da quello che era il suo braccio destro, sostenendo di non aver mai saputo nulla di quello che stava facendo."Lui stesso ha accettato il pagamento dai trafficanti di droga per collocare il segretario della Pubblica Sicurezza", ha insistito l'autore, sottolineando che questo è un motivo sufficiente per portare Calderón in tribunale, "non solo chiedere alla gente se vogliono perseguirlo o meno".Anche se Lemus non incolpa completamente l'ex presidente per la figura del "super poliziotto"."Felipe Calderón in un certo momento è stato un partner di questa corruzione, ma a un certo punto è stato persino succube di García Luna (...) ma quello che sapeva all'epoca che ha incontrato 'Mayo' Zambada o con il 'Grande' o con Jesús Zambada, ovviamente lo sapeva”.(articolo di Alicia Mireles su Infobae-Mexico del 09/10/2020)