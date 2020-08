Notizia

2 agosto 2020 11:52

Il 99% dei batteri si è ripreso

Batteri, campioni di sopravvivenza

Hanno visto i dinosauri e le prime formiche. I batteri, 100 milioni di anni, sono stati rianimati dagli scienziati dell'Agenzia giapponese per la scienza e la tecnologia marina-terrestre (Jamstec), che sono riusciti a farli nutrire e riprodursi nel loro laboratorio. I batteri in questione sono stati raccolti dal gyre tropicale del Sud Pacifico, un'area a sud dell'equatore tra il Sud America e l'Australia. Si ritiene che questa zona sia "il luogo più mortale nell'oceano", privo di sostanze nutritive e di polvere continentale. È qui, sepolto in uno strato di sedimenti di 75 metri di spessore, da 13 a 101,5 milioni di anni e profondo più di 6000 metri, che gli scienziati hanno scoperto tracce di batteri durante una spedizione. nel 2010.I ricercatori hanno incubato i loro campioni, fornendo loro nutrienti ricchi di carbonio e azoto. Dopo 10 settimane, hanno scoperto che all'interno dei microbi erano comparsi isotopi di carbonio e azoto, indicando che avevano iniziato a nutrirsi come normali batteri. "È stato incredibile: il 99,1% dei microbi era sopravvissuto e poteva essere rianimato", ha dichiarato Yuki Morono, autore principale dello studio pubblicato sulla rivista Nature Communications . Tanto più notevole dal momento che questi sedimenti sono tra quelli che contengono meno nutrienti al mondo. Tuttavia, i batteri, anche quando vivono al rallentatore, hanno bisogno di un minimo di energia per garantire il loro metabolismo.Gli scienziati ritengono che una quantità molto piccola di ossigeno potrebbe essere penetrata nello strato di sedimento, proprio perché questo profondo ecosistema è privo della normale attività microbica che consuma l'ossigeno disponibile. "I batteri sottomarini consumano milioni di volte meno energia rispetto ai loro omologhi di superficie", spiega Yuki Morono. Ora sappiamo che non esiste un limite di età per gli organismi nei fondali marini”.È noto che alcuni batteri sopravvivono in ambienti particolarmente ostili, come acidi, privi di ossigeno o soggetti a temperature e radiazioni intense. Ad esempio, possono immagazzinare carbonio nelle loro cellule, riciclare energia dall'azoto o persino "respirare" metallo o idrogeno. Ma questa è la prima volta che scopriamo che possono sopravvivere per così tanto tempo praticamente senza energia o ossigeno.Mentre i sedimenti possono essere datati in modo relativamente semplice, è difficile stimare l'età esatta dei microbi. Nonostante le condizioni estreme, alcuni batteri sono stati in grado di moltiplicarsi, il che significa che quelli che i ricercatori hanno scoperto provenivano dai loro discendenti e sono quindi più recenti. Ma, data l'estrema carenza di energia, in questo caso è piuttosto insignificante.(Articolo di Céline Deluzarche, pubblicato si Futura-Plnète del 01/08/2020)