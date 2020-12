Notizia

10 dicembre 2020 12:16

I Carabinieri del NAS hanno concluso "SHIELD", vasta operazione internazionale finalizzata alla tutela della salute e al contrasto del cosiddetto pharma crime, che ha visto la partecipazione di 19 Paesi Membri dell'Unione Europea, nonche' di Albania, Bosnia Erzegovina, Colombia, Moldavia, Norvegia, Serbia, Repubblica della Macedonia del Nord, Ucraina e dell'Ufficio Europeo Antifrode (OLAF), sotto la direzione e il coordinamento di EUROPOL. L'Operazione "SHIELD", nata dall'esperienza delle precedenti operazioni europee VIRIBUS e MISMED e lanciata ai primi del 2020 durante il kick-off meeting tenutosi ad Alicante (Spagna) presso la sede dell'Ufficio dell'Unione Europea per la proprieta' intellettuale (EUIPO), rappresenta la piu' grande attivita' condotta a tutela della salute e per la lotta alla "criminalita' farmaceutica", fenomeno ormai di rilievo transazionale rispetto al quale sono state sviluppate, nell'ambito delle linee guida fissate da EUROPOL, specifiche attivita' di contrasto a livello nazionale secondo un efficace modello organizzativo di coordinamento, cooperazione e scambio informativo tra gli Stati coinvolti, finalizzato a perseguire i traffici illeciti di sostanze dopanti e il loro uso nelle competizioni sportive, nonche' la produzione e la distribuzione di farmaci contraffatti o provento di attivita' illegali. L'esplosione della pandemia da COVID-19 ha inoltre comportato lo sviluppo di una mirata azione di contrasto, in uno sforzo sinergico tra i Paesi partecipanti che hanno orientato le indagini e gli accertamenti anche nel delicato settore emergenziale. Di assoluto rilievo e' stato il ruolo svolto dall'Italia, e in particolare dai militari del NAS, nell'ambito di "SHIELD".Al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute e' stato, infatti, affidato il delicato ruolo di co-leader di EUROPOL: questa posizione di responsabilita' ha consentito al NAS di prendere posto nella "cabina di regia" (composta anche dalla Gendarmeria Nazionale Francese, dalla Polizia Greca e dalle Dogane Finlandesi) che ha pianificato, diretto e coordinato i Paesi aderenti nei vari settori d'intervento. I risultati conseguiti dalle varie articolazioni del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute nel corso dell'Operazione "SHIELD", svoltasi nell'arco del 2020, hanno visto l'esecuzione di 220 attivita' ispettive e di controllo sul territorio nazionale, con l'apertura di 166 tra procedimenti giudiziari e amministrativi, per un totale di 13 arresti e 485 segnalazioni alle competenti Autorita'. Ingenti i sequestri di medicinali e di sostanze dopanti, nonche' di dispositivi medici e di prodotti di vario genere collegati all'emergenza COVID-19: oltre 62.000 confezioni e circa 1.500.000 unita' di medicinali a uso umano in diverse forme farmaceutiche (compresse, fiale, iniettabili, polveri), contenenti principi attivi a varia indicazione terapeutica, principalmente riconducibili ad anabolizzanti, antibiotici, antinfiammatori, disfunzione erettile e vantanti proprieta' per il trattamento del COVID-19.Da menzionare, altresi', il sequestro di circa 3 quintali di varie sostanze in polveri e cristalli, tra materiale da taglio e altre presumibilmente stupefacenti, in corso di analisi, rinvenute nel corso di un'operazione che, nell'ottobre scorso, ha portato alla scoperta di una stamperia clandestina di banconote in euro.Ammontano, inoltre, a circa 2 milioni i dispositivi e presidi medici sequestrati in relazione all'emergenza COVID-19 poiche' non conformi o illegalmente importati, tra mascherine, guanti, kit protettivi e DPI, test diagnostici e liquidi igienizzanti, per un quantitativo di 15 tonnellate. Il valore commerciale di tutti i sequestri supera la cifra di 6.500.000 euro. Parallelamente e' stato condotto un mirato controllo sull'offerta in vendita e la pubblicita' illecite di medicinali on line. Lo specifico ambito del contrasto al cd. cybercrime farmaceutico e' stato, infatti, ritenuto particolarmente sensibile atteso che i timori del cittadino soprattutto rispetto alla diffusione del COVID-19, alimentando una verosimile frenetica ricerca di rimedi "fai da te" in rete, avrebbero potuto essere sfruttati da criminali che alimentano il mercato dei farmaci di provenienza illecita e i canali paralleli di approvvigionamento. In tale contesto, i militari del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute hanno quindi condotto mirate analisi del web che hanno consentito di individuare e "oscurare", su provvedimenti del Ministero della Salute ben 132 siti internet tutti con server ubicati all'estero e con dati fittizi dei relativi gestori. Di questi siti, 112 erano riferiti a medicinali a base di principi attivi (idrossiclorochina, clorochina, lopinavir/ritonavir, azitromicina) per i quali e' stato autorizzato l'utilizzo off label nel solo ambito di ricerche e studi clinici connessi con il COVID-19, mentre 20 proponevano in vendita e pubblicizzavano medicinali a varia indicazione terapeutica, prevalentemente dopanti, contro la disfunzione erettile, antinfiammatori e antibiotici, tutti soggetti a obbligo di prescrizione.Nonostante le limitazioni delle attivita' sportive connesse con l'emergenza pandemica, sono state condotte 42 verifiche antidoping "in" (36) e "out" (6) competition da parte dagli Ispettori Investigativi Antidoping del NAS, che hanno consentito di sottoporre a controllo 154 atleti (135 a margine di gare e 21 fuori gara), 13 dei quali sono risultati positivi (tutti "in" competition).In tale ambito, i militari si sono avvalsi a livello nazionale della consolidata collaborazione di NADO ITALIA, sotto la cui egida hanno anche contribuito ai controlli condotti dalla UCI nel corso del Giro d'Italia 2020, e della Sezione Vigilanza sul Doping del Ministero della Salute. L'occasione operativa e', inoltre, stata proficua per favorire i rapporti di cooperazione istituzionale tra i Carabinieri del NAS e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nelle aree di rispettiva competenza, peraltro rinsaldata dalla recente sigla di uno specifico protocollo d'intesa tra il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e la medesima Agenzia. Al riguardo, va citata l'attivita' congiunta che in Trentino Alto Adige ha portato alla scoperta, qualche giorno fa, di un laboratorio clandestino per la produzione e la commercializzazione di sostanze dopanti destinate a essere assunte in maniera pericolosa per la salute, in assenza di qualsiasi prescrizione medica e in carenza di esigenze terapeutiche, con il sequestro di ingenti quantitativi di prodotti di vari genere e materiale per il confezionamento. Complessivamente l'Operazione "SHIELD", condotta nei territori dei vari Paesi aderenti, ha permesso di smantellare 25 gruppi criminali, sequestrare migliaia di medicinali e prodotti dopanti di vario genere, per un totale di oltre 25 milioni di unita' e un valore commerciale di quasi 73 milioni di euro, individuare e sequestrare 10 laboratori clandestini, avviare 95 indagini, arrestare 667 persone e denunciarne ulteriori 1.282, nonche' di monitorare 4.009 siti web oscurandone 453.L'attivita' antidoping si e', invece, concretizzata in 536 verifiche "in" (148) e "out" (388) competition controllando 650 atleti (247 a margine di gare e 403 fuori gara), 17 dei quali risultati positivi (13 a seguito di controlli "in" competition e 4 in occasione di verifiche "out" competition). La sola azione mirata sul COVID-19, infine, ha portato al sequestro di oltre 32 milioni tra mascherine, test, kit diagnostici e dispositivi medici, 8 tonnellate tra sostanze chimiche e principi attivi e 70 tonnellate di liquido igienizzante per le mani.