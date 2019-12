Notizia

13 dicembre 2019 14:25

In un importante documento (“Understanding our political nature. How to ut knowledge and reason at the heart of political decision-making”) il Centro comune di Ricerca della Commissione europea affronta il problema della disinformazione scientifica e del populismo abbozzando una analisi scientifica delle decisioni politiche. E fa questo avvalendosi delle scienze comportamentali, sociali e umane che possono indicarci nuove strategie per ripristinare un rapporto di fiducia con gli esperti e le istituzioni, e immaginare un modo più efficace per promuovere una politica basata sulle prove scientifiche, attualmente sotto attacco. Il lavoro affronta fra gli altri i seguenti temi: percezione e disinformazione; ruolo dell’intelligenza collettiva; emozioni; valori e le identità; framing, metafora e narrazione; fiducia e scrutinio pubblico della scienza. [ Joint research centre] (Scienza in Rete)