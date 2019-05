Notizia

14 maggio 2019 9:39

Nel corso di una operazione antidroga della Polizia di Stato di Campobasso ribattezzata "Alcatraz" sono state eseguite 7 misure cautelari. Venticinque le persone denunciate all'Autorita' giudiziaria per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In corso 19 perquisizioni. L'indagine trae origine da controlli effettuati a fine maggio dello scorso anno dalla Squadra Mobile e dalla Polizia Penitenziaria all'interno della Casa Circondariale di Campobasso, dopo il ritrovamento di DROGa e cellulari lanciati o comunque introdotti dall'esterno della struttura carceraria nei cortili interni e utilizzati da alcuni detenuti, a seconda dei casi, per il consumo personale, lo spaccio nel penitenziario e la comunicazione con l'esterno. Coinvolti esponenti di un clan familiare operante a Campobasso. Le donne avrebbero avuto un ruolo preponderante nell'attivita' dell'organizzazione. Sequestrato, tra le altre cose, anche un mezzo utilizzato per il trasporto degli stupefacenti da San Severo e da Napoli a Campobasso e a Giugliano in Campania (NA).

