27 luglio 2019 18:02

Donald Trump è intervenuto venerdì 26 luglio contro la Francia e la sua imposta sui giganti digitali statunitensi, la cosiddetta "imposta GAFA". Il presidente degli Stati Uniti ha denunciato la "stupidità" del suo omologo Emmanuel Macron ed ha minacciato di vendicarsi del vino francese, uno dei più simbolici prodotti dell’esportazione francese.

"La Francia ha appena approvato un'imposta digitale sulle nostre principali società tecnologiche statunitensi. Se qualcuno dovesse tassarli, dovrebbe essere il loro Paese di origine, gli Stati Uniti", ha twittato Donald Trump. "Presto annunceremo una sostanziale iniziativa in risposta alla stupidità di Macron. Ho sempre detto che il vino americano era migliore del vino francese” ha aggiunto l’ospite della Casa Bianca, che non beve alcolici.

Il presidente degli Stati Uniti ha insistito venerdì dall'ufficio ovale:

"Ho sempre preferito i vini americani ai vini francesi anche se non bevo vino. Mi piace il loro aspetto. I vini americani sono fantastici".

Conversazione telefonica tra Trump e Macron

Dall'altra parte dell'Atlantico, la reazione è stata rapida: "La Francia metterà in atto le sue decisioni nazionali", ha risposto il ministro dell'Economia, Bruno Mayor. La Casa Bianca ha annunciato la sera che Trump e Macron avevano parlato al telefono durante il giorno e avevano menzionato la tassa francese sui giganti digitali.

L'Elyseo ha dichiarato sabato mattina che Emmanuel Macron aveva insistito durante questa intervista che la tassazione dei Gafa era "un argomento di interesse comune e non solo francese, che deve continuare ad andare avanti sì da poter trovare un ampio accordo internazionale". Il vertice del G7 a Biarritz, dal 24 al 26 agosto, sarà "un'importante opportunità per andare avanti" su questo tema. …..

Il Parlamento francese aveva finalmente adottato l'11 luglio l'istituzione della "tassa GAFA", facendo della Francia un Paese pioniere nella tassazione dei giganti Google, Apple, Facebook e Amazon e di altre multinazionali accusate di evasione fiscale.

"La discriminazione"

L'amministrazione Trump ha annunciato il giorno prima di quella decisione che stava lanciando un sondaggio per misurare gli effetti di tale imposta sulle società statunitensi. Quindi, al G7 in Francia la scorsa settimana, Parigi e Washington sembrava che stessero attenuando i loro contenziosi, coi ministri delle finanze che hanno parlato dei progressi verso un accordo globale sulla tassazione del digitale.

Questa decisione unilaterale "dimostra la mancanza di impegno della Francia negli attuali negoziati con l'OCSE", secondo Washington chesi è espressa col portavoce della Casa Bianca, Judd Deere.

"Il governo Trump ha sempre affermato che non si arrenderà e non tollererà qualsivoglia discriminazione nei confronti delle società statunitensi".

La tassa GAFA crea un'imposta per le grandi società del settore non sul loro profitto, spesso consolidato in Paesi con imposte molto basse come l'Irlanda, ma sul fatturato, in attesa di un'armonizzazione delle norme a livello di OCSE.

In precedenza, il principale consigliere economico della Casa Bianca, Larry Kudlow, aveva definito la tassa "un errore molto, molto grande". "Non siamo contenti che la Francia abbia portato avanti questo tipo di imposta sul digitale", ha affermato sulla CNBC.

Dazi doganali aggiuntivi

L'imposta GAFA impone a queste società fino al 3% di pagamenti sul fatturato realizzato in Francia, in particolare sulla pubblicità online mirata, la vendita di dati a fini pubblicitari e il collegamento degli utenti di Internet tramite le piattaforme. Questa soluzione dovrebbe essere solo temporanea in attesa dell'esito dei negoziati internazionali.

A giugno, Donald Trump aveva già lasciato intendere di poter imporre dazi doganali supplementari sul vino francese. Ma, pur considerando “ingiusta” questa concorrenza, aveva lasciato perdere.

"La Francia tassa molto il vino e noi tassiamo poco il vino francese", aveva poi denunciato il presidente degli Stati Uniti durante una lunga intervista alla CNBC. Il vino francese è noto per essere "molto buono", ha anche commentato l'ospite della Casa Bianca. Ma i coltivatori americani si lamentano che stia entrando nel nostro territorio "pagando quasi nulla. Non è giusto, faremo qualcosa in merito", ha detto.

