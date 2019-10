Notizia

24 ottobre 2019 9:24

Lo Zimbabwe potrebbe non essere il primo posto che viene in mente alla gente quando pensa alla canapa, tuttavia, la nazione africana ha fatto la storia questo mese quando ha piantato il suo primo raccolto di canapa. Lo Zimbabwe ha legalizzato la produzione di canapa l'anno scorso per scopi medici e scientifici e ha legalizzato la canapa per scopi industriali nel settembre di quest'anno.

Lo Zimbabwe Industrial Hemp Trust (ZIHT) ha piantato sei diverse varietà di canapa. ZIHT è stata la prima entità a ricevere una licenza di coltivazione della canapa nella storia del Paese. La licenza è valida per 5 anni. È stato uno sviluppo notevole, come sottolineato dal ministro dell'agricoltura dello Zimbabwe, così come riporta Yahoo News:

"Questo progetto è il primo del suo genere nella storia del nostro paese", ha detto il ministro dell'Agricoltura Perence Shiri in una conferenza stampa ad Harare, nella sede di una ex-prigione. “Questo progetto pilota fornirà le conoscenze o le informazioni essenziali per il successo della produzione di questa coltura. I benefici che deriveranno dalla produzione di canapa industriale sono enormi e molteplici".

La sede per la coltivazione è significativa per diversi motivi. Il fatto che fosse una prigione è rappresentativo sia del passato della proibizione della canapa nello Zimbabwe sia di quanto si stia cambinado in materia nel continente africano e nel mondo.

La ZIHT ha detto di aver scelto questo sito perché la sua sicurezza era già parte della struttura. Non è la prima ex struttura correttiva ad essere convertita in una struttura di coltivazione di cannabis. Altrettante strutture in Nord America sono state convertite nel corso degli anni.

Tuttavia, questa è la prima volta che la conversione di una struttura carceraria è stata raddoppiata e, nel contempo, è diventata anche la sede della prima coltivazione legale nella storia di una nazione, e vale sicuramente la pena celebrarla.



(Johnny Green per ICBC)

