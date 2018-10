5 ottobre 2018 12:26

Gli autori riconoscono che questo tipo di tecnologia potrebbe avere molti usi positivi ma anche un duplice uso: la guerra biologica.

Alcuni scienziati statunitensi stanno studiando virus geneticamente modificati in modo che possano modificare il DNA delle colture. Per diffondere il virus, userebbero varie specie di insetti tra cui alcuni che sono anche modificati. L'obiettivo dichiarato del programma, finanziato dai militari, è quello di proteggere i raccolti da una improvvisa siccità, dal gelo ... o da un attacco esterno. Tuttavia, un gruppo di scienziati ora avverte che gli insetti con virus mutanti potrebbero diventare un'arma biologica incontrollata.L'Agenzia per la difesa avanzata dei progetti di ricerca (DARPA), che appartiene al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, aveva annunciato già nel 2016 la sua intenzione di trasformare gli insetti che sono dannosi in alleati, e non è stato fatto nulla fino alla fine dell'anno scorso quando invece sono stati annunciati i quattro progetti selezionati per il programma Insect Allies. Tutto in loro è scienza e tecnologie estreme, ai margini della fantascienza.Le quattro indagini vanno in parallelo e hanno tutte tre elementi: un virus o un batterio, un insetto e una pianta come bersaglio. Per esempio, quelle guidate da ricercatori della Pennsylvania State University (Penn State), vogliono usare virus del genere Begomovirus, che attaccano colture come il pomodoro, per proteggere le piante dalle intemperie. L'intenzione è, dopo aver neutralizzato la carica virale, di aggiungere un certo gene vegetale che esprima una dominante protettiva, come una maggiore resistenza al freddo. Per diffondere il virus, progettano di utilizzare uno dei peggiori parassiti del pomodoro, la mosca bianca."Ora, un agricoltore non può fare molto per salvare il suo raccolto se le previsioni meteorologiche prevedono una grave siccità per il prossimo mese", ha detto il capo del progetto della Penn State Wayne Curtis, selezionato tra quelli scelti dalla DARPA. "Sebbene possiamo sviluppare una varietà di piante in grado di resistere a un tipo di stress, la natura di nuove malattie e parassiti minaccia di superare i miglioramenti apportati dall'allevamento tradizionale e le modifiche genetiche, e cerchiamo di sviluppare una tecnologia per una risposta rapida che consenta la distribuzione di geni che proteggano le piante quando ne hanno bisogno una volta piantate", ha aggiunto.Questa reazione rapida è una delle grandi novità di Insects Allies. Finora le varietà vegetali con particolari miglioramenti hanno bisogno di anni per svilupparsi e, una volta che lo sono, producono i semi per la prossima stagione. In questo caso hanno intenzione di inserire il virus in piante già adulte. Sarebbe quindi un trasferimento orizzontale, non verticale. Un'altra innovazione è l'utilizzo della tecnica del montaggio genetico per modificare un gene bersaglio con l'aiuto del virus. Per quanto riguarda la gestione degli insetti (non ci sono comunque dettagli specifici), ci sono esperimenti che sono stati attuati in un processo chiamato “genetica diretta dell'evoluzione forzata”."Gli insetti modificati hanno poco a che fare con la genetica diretta poiché quest’ultima propone di trasmettere le mutazioni che utilizzano gli insetti alle colture, non ai membri della propria specie", ricorda il biologo presso l'Istituto Max Planck di biologia evolutiva (Germania), Derek Caetano- Anollés. "Chiunque abbia preoccupazioni genetiche dirette dovrebbe esserlo di più sugli insetti modificati", aggiunge.Insieme con altri biologi europei, Caetano-Anollés ha pubblicato sulla rivista Science un articolo che mette in guardia sui rischi del programma DARPA. L'articolo fa parte di un'iniziativa più ampia che cerca di smantellare l’uso degli insetti modificati prima che si sia sicuri del loro successo."Quello che ci preoccupa è che la tecnologia di questi insetti può essere convertita facilmente in un'arma, Peggio, può essere un metodo estremamente segreto e difficile da rintracciare. Gli insetti possono essere progettati per infettare le colture di un nemico, uccidendo o rendendo sterili i semi delle piante e nessuno se ne potrebbe rendere conto fino alla successiva semina", dice Caetano-Anollés.Pertanto, le critiche che questi biologi fanno ai progetti DARPA sono proprio perché si teme che vengono utilizzati per diffondere virus. Secondo gli autori, ci sono tecnologie di rilascio o di dispersione meccanica più efficaci e più controllabili per migliaia o milioni di insetti che conducono un virus. Ma la preoccupazione principale è che possano essere una scusa per sviluppare certi insetti dicendo che sono per altri Paesi. Un biologo presso il Max Planck dice: "Nel peggiore dei casi, questo è possibile che stia già accadendo e gli Stati Uniti abbiano già aperto il vaso di Pandora che cambierà per sempre la guerra, indipendentemente dal fatto che il programma DARPA sia portato a termine".L'agenzia statunitense ha riconosciuto il rischio di un possibile utilizzo in due direzioni di questa tecnologia, rischio che ritengono ci possa sempre essere quando si ha a che fare con una nuova tecnologia come questa. L’entomologo Blake Bextine difende il suo programma da queste critiche: "Darpa ha creato insetti per offrire nuove opportunità per proteggere gli Stati Uniti, in particolare per rispondere rapidamente alle minacce per l’approvvigionamento alimentare".(articolo di Miguel Ángel Criado, pubblicato sul quotidiano El Pais del 05/10/2018)