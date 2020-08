7 agosto 2020 10:10

Secondo i commercianti e Palazzo Vecchio questi due nuovi parcheggi serviranno a far affluire in centro gli acquirenti per le merci dei negozi

Il problema principale in questo momento (ZTL inclusa) è la mancanza dei turisti.

Sembra che dal 24 agosto la ztl del centro di Firenze avrà due varchi, lungarno Vespucci e via della Scala, per accedervi dalle 16 invece che dalle 20, consentendo la sosta in piazza Ognissanti e piazza Strozzi. Dopo mesi di dibattito a distanza e nelle stanze dell’amministrazione, questo è il parto di Palazzo Vecchio.“Un colpo alla botte e uno al cerchio” è, secondo l’amministrazione (assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti) il punto di equilibrio tra le esigenze delle attività economiche e dei residenti.Ovviamente soddisfatte le associazioni di commercianti, contrari i residenti.A costi decisamente più contenuti.: 60 posti in piazza Ognissanti e 30 in piazza Strozzi.Alla faccia di quanto speso per le varie tramvie,e quelli che, trovando i parcheggi pieni, girano intorno agli stessi in attesa che si liberi un posto; magari col marito che continua a girare e la moglie che è già scesa e si è buttata nello shopping.: di quelli che alle 16 (orario di apertura dei varchi ZTL) hanno già smesso di lavorare; i lavoratori non dipendenti pubblici o liberi professionisti, esclusi. Quindi(senza doppio lavoro), oche passano le giornate a rendersi belle chè al resto ci pensa il marito professionista. Tutta gente che ha i soldi per comprare in centro un capo d’abbigliamento che costa il doppio rispetto ai centri commerciali periferici.Immaginiamo sia questo lo scenario che l’algoritmo di Palazzo Vecchio ha valutato per fisicamente far firmare la disposizione al Sindaco.“Una scelta servile (ndr: verso i commercianti). Sarà il caos vero. Il ritorno di una camera a gas”, ha detto(che nel 1988, da assessore fiorentino, istituì la prima ZTL in Italia) ad un quotidiano locale.non abbiamo altro da aggiungere e ringraziare Cioni per la sintesi., la descrizione che abbiamo appena fatto crediamo sia la fotografia di cosa accadrà e della utilità insistente del provvedimento.Negli scorsi giorni, dopo un “buco” di mesi, Firenze si è ben “difesa” con presenze “mordi e fuggi”, ma alcuni italiani e scarsi temerari non-italiani sono quasi zero rispetto a come si è modellata l’offerta economica nel centro storico in questi ultimi decenni.Non si può che, dove le resse diurne (via de’ Neri) e notturne (movida) dovrebbero essere messe sotto ferreo controllo e scoraggiate. E, con professionalità,, l’overtourism (che presenta problemi non solo rispetto a ciò di cui stiamo parlando).Il resto, inclusa la decisione da algoritmo, è. Forse a qualcuno può dare l’idea che l’apertura della ZTL faccia entrare cento euro in più in qualche negozio… ma pur con tutto il rispetto dovuto ai cento euro, crediamo che un importo del generevisto che una qualunque attività economica in centro ha a che fare con problemi che sono di decine di migliaia di euro (per restare nella fascia bassa…). E quindiNel frattempo, rincorrere un mondo e una Firenze che non c’è più, è solo illudere se stessi e quei bischeri che ci credono.